حماس خواستار توقف اقدامات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، جنبش حماس در بیانیه‌ای خواستار توقف اقدامات رژیم صهیونیستی علیه ملت و سرزمین فلسطین و منابع طبیعی آن شد.

در این بیانیه که در واکنش به گزارش کمیته ویژه سازمان ملل برای مستندسازی اقدامات رژیم صهیونیستی علیه حقوق ملت فلسطین و ساکنان عرب اراضی اشغالی صادر شد، آمده است: از مستندسازی جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه ملت و سرزمین فلسطین که شامل قتل، شکنجه سازمان یافته اسیران، سیاست‌های تبعیض نژادی، تخریب منازل و سرقت منابع طبیعی می‌شود، استقبال می‌کنیم.

جنبش حماس در بیانیه خود خواستار محاکمه سران رژیم صهیونیستی به عنوان جنایتکار جنگی شد.

گفتنی است اعضای کمیته سازمان ملل متحد در جریان سفر چهار روزه خود با مسئولان فلسطینی و نمایندگان سازمان ملل و جامعه مدنی در اراضی اشغالی فلسطین اشغالی دیدار کردند.

اعضای این کمیته از عدم اجازه رژیم صهیونیستی جهت ورود به اراضی اشغالی و جولان ابراز تأسف کرده و عنوان کردند که این مخالفت بازتاب عدم بازخواست مسئولان اقدامات علیه ملت فلسطین است.

در گزارش کمیته مذکور آمده است: نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان صهیونیست به اقدامات خود علیه ملت فلسطین ادامه می‌دهند و بازداشت غیر قانونی، شکنجه اسرا، آواره کردن اجباری فلسطینیان و محاصره نوار غزه همچنان ادامه دارد.