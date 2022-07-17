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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۱۶

حسینی در صحن مجلس:

دولت مشکلات بازنشستگان و موضوع افزایش حقوق آنان را پیگیری کند

دولت مشکلات بازنشستگان و موضوع افزایش حقوق آنان را پیگیری کند

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی گفت: از دولت می‌خواهم مشکلات بازنشستگان و موضوع افزایش حقوق سالانه آنان را به صورت جدی پیگیری کند. چرا که آنان تحت فشار بسیار زیاد معیشتی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی حسینی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۶ تیرماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: از دولت می‌خواهم مشکلات بازنشستگان و موضوع افزایش حقوق سالانه آنان را به صورت جدی پیگیری کند. چرا که آنان تحت فشار بسیار زیاد معیشتی هستند.

وی بیان کرد: متأسفانه شاهد هستیم خودروسازان دولتی یک سری اسامی عجیب و غریب مانند کوییک و زیرا را روی خودروهای تولید داخل می‌گذارند.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در رژیم وابسته گذشته روی خودروهای داخلی یک سری اسامی مانند آهو، سیمرغ، آریا، شاهین و پیکان گذاشته می‌شد اما امروز یک سری اسامی روی تولیدات داخلی گذاشته می‌شود که ظاهر خوبی ندارد.

حسینی گفت: خودروسازان داخلی چون نمی‌توانند علناً اسامی خارجی را روی خودروها بگذارند، از یک سری اسامی زننده استفاده می‌کنند که با فرهنگ ایرانی مطابقت ندارد. باید نام خودروهای داخلی با فرهنگ ایرانی مطابقت داشته باشد.

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کد مطلب 5540395
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • ع IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      1 0
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      دولت به کارکنان اداره مالیات و کارکنان بانکها و خلاصه آنهایی که فرزند انشان است برسد کافی چون از بعضی افراد می ترسه خودسان هر مقدار حقوق بخواهند پرداخت میکنه ولی بازنشسته ها دیگه باید بمیرند خدمت صادقانه شون را کردند که هیچ کس حساب نمی زاره
    • احمدیان IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      1 0
      پاسخ
      باید به رییس مجلس تذکر می داد چرا که بیش از یک ماه از نظر کمیسیون مقررات مجلس مبنی بر خلاف قانون بودن افزایش ده درصدی بازنشستگان تامین اجتماعی توسط دولت می گذرد و رییس مجلس باید ابطال این مصوبه را به دولت اعلام کند تعلل رییس مجلس نشان میدهد در حال بازی دادن بازنشستگان هستند تا سال جاری تمام شود.
    • امیر IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      1 0
      پاسخ
      چون که توان بالابردن کیفیت خودروها اندارند باجالجاکردن شکل چراغها ونام کذاریهای اینچنینی روی گند خودراسرپوش میگذارند
    • شهروند بازنشسته IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      1 0
      پاسخ
      آقای نماینده از پی گیری شما تشکر می شود اما انتظار این نیست که به تذکری شفاهی در حقوق بازنشستگان بسنده کنید بلکه انتظار داریم در اقدامی انقلابی رئیسی ، مخبر ، میرکاظمی و زاهد را به مجلس فراخوانید و مشکل را حل کنید که این حق بازنشسته نیست که هر روز کف خیابون باشد .
    • سلیم IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      1 0
      پاسخ
      نماینگان انقلابی و دولت اصول گرا کمکی به بازنشسته ها نکردن بماند در حق انها هم خیانت نمودند نمونه اش عمل نکردن به قانون مصوب پرداخت حق مناطق جنگی به بازنشسته ها چا یکسال از تصویب ان میگذرد و دولت بی خیال اقدامی نمیکند
    • IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      1 0
      پاسخ
      دولت خودش این مشکل را درست کرده و وقیحانه توجهی هم نمی‌کند.مجلس بی عرضه هم که تکلیفش معلومه.
    • روحی IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      1 0
      پاسخ
      ضمن قدردانی ازدولت درمورداین پی گیری ها یه وقت دراثراین پی گیری های زیاد،زیادخسته نشن ما باسلاح افزایش ده درصدی فعلا درمقابل افزایش بعضا صددرصدی مقابله می کنیم لطفا زیادبه خودتان فشارنیاورید زیادپیگیر نباشید؟! هرگزبه نتیجه نخواهید رسید.چون قصدشماپیگیری است نه نتیجه !مرید
    • IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      1 0
      پاسخ
      خدایا به حق مولا علی از دولت بی عدالت و ظالم نگذر که به میلیونها بازنشسته تامین اجتماعی ظلم کرده است...ما هم ساکت نخواهیم ماند تا حق مان را بگیریم

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