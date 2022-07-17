دولت مشکلات بازنشستگان و موضوع افزایش حقوق آنان را پیگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی حسینی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۶ تیرماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: از دولت میخواهم مشکلات بازنشستگان و موضوع افزایش حقوق سالانه آنان را به صورت جدی پیگیری کند. چرا که آنان تحت فشار بسیار زیاد معیشتی هستند.
وی بیان کرد: متأسفانه شاهد هستیم خودروسازان دولتی یک سری اسامی عجیب و غریب مانند کوییک و زیرا را روی خودروهای تولید داخل میگذارند.
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در رژیم وابسته گذشته روی خودروهای داخلی یک سری اسامی مانند آهو، سیمرغ، آریا، شاهین و پیکان گذاشته میشد اما امروز یک سری اسامی روی تولیدات داخلی گذاشته میشود که ظاهر خوبی ندارد.
حسینی گفت: خودروسازان داخلی چون نمیتوانند علناً اسامی خارجی را روی خودروها بگذارند، از یک سری اسامی زننده استفاده میکنند که با فرهنگ ایرانی مطابقت ندارد. باید نام خودروهای داخلی با فرهنگ ایرانی مطابقت داشته باشد.
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