چرا قمار نفتی بایدن نتیجه عکس خواهد داشت؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: مجله آمریکایی «نیوزویک» در گزارشی با عنوان «با نزدیک شدن عربستان‌سعودی به روسیه، قمار نفتی جو بایدن نتیجه معکوس خواهد داشت» به سفر پیش‌روی بایدن به غرب آسیا پرداخت. این پایگاه خبری احتمال موفقیت بایدن در جلب موافقت عربستان برای افزایش تولید نفت را مورد بررسی قرار داد که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره می‌شود؛

طبق شواهد به نظر نمی‌رسد که تلاش‌های «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا برای کاهش قیمت نفت از طریق متقاعد کردن عربستان‌سعودی برای افزایش سطح تولید با موفقیت روبه‌رو شود، زیرا مقامات عربستان در برهه‌های مختلف اثبات کرده‌اند که تمایلی به خارج شدن از ائتلاف تولید نفت خود با روسیه ندارند؛ موضوعی که به باور واشنگتن بخشی از دلیل هزینه‌های بالای سوخت است.

سفر بایدن به خاورمیانه آغاز شده است. این اولین سفر رئیس‌جمهوری آمریکا به منطقه از زمان ورود به کاخ سفید است؛ سفری که با بازدید از اراضی اشغالی آغاز شد. بایدن سفر خود را با حضور در عربستان‌سعودی به پایان خواهد رساند. وی گفته‌است که این سفر با تمرکز بر تجارت جهانی و زنجیره‌های تامین که اقتصاد آمریکا به آن وابسته‌است، منافع آمریکا را افزایش خواهد داد.

اکثر کشورهای غربی از جمله واشنگتن، خواهان آن هستند که عربستان به منظور کاهش بحران شدید جهانی در زمینه انرژی که به دلیل جنگ اوکراین نیز تشدید شد، نفت بیشتری تولید کند. البته قبول کردن این درخواست توسط عربستان و افزایش تولید نفت می‌تواند به دلیل کاهش قیمت نفت به روسیه به عنوان صادرکننده بزرگ این محصول آسیب برساند.

طبق گزارشی که در روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» منتشر شد، مقامات آمریکایی بیان داشته‌اند که بایدن در این سفر درباره موضوعات مربوط به حقوق بشر عربستان با مقامات این کشور گفتگو خواهد کرد. این روزنامه همچنین در گزارش خود اذعان کرد که مقامات ریاض احتمالا هیچ امتیازی در زمینه حقوق بشر به واشنگتن نخواهند داد و مشارکت خود با روسیه را در زمینه تولید نفت نیز کنار نخواهند گذاشت.

عربستان سال‌های زیادی به دنبال تضمین یک اتحاد نفتی با روسیه بوده‌است؛ برای رسیدن به این هدف اما باید با ارزیابی درست و اخذ تصمیم مناسب از شرایط دشوار پیش‌رو با موفقیت عبور کند و همزمان روابط تیره خود با آمریکا را نیز در زمینه حقوق بشر بهبود بخشد.

واشنگتن و ریاض سخنان متفاوتی را در مورد اولویت‌های سفر بایدن به عربستان عنوان کرده‌اند. دولت بایدن اظهار داشت که اجلاس سران کشورهای عربی در این سفر از اهمیت بالایی برای آنان برخوردار است زیرا بایدن در طول این اجلاس می‌تواند با چندین مقام ارشد کشورهای منطقه دیدار کند.

بر پایه گزارش وال استریت ژورنال اما مقامات عربستان درباره اهداف این سفر تصریح کردند که دیدار بین بایدن با ملک‌سلمان و تیم تحت رهبری او که شامل پسرش ولیعهد «محمد بن سلمان» می‌شود، حول موضوعاتی چون انجام مبادلات عمده‌ بین ولیعهد و رئیس‌جمهوری آمریکا در طیف گستره‌ای از موارد خواهد بود. مقامات سعودی دیدار بایدن با سران کشورهای عربی اجلاس را از موضوعات حاشیه‌ای عنوان کردند.

روابط میان بایدن و بن‌سلمان تا کنون بسیار سرد بوده‌است، تاحدی که در سال گذشته بایدن از صحبت با ولیعهد خودداری کرد و بن سلمان نیز در زمان وقوع جنگ اوکراین به تماس تلفنی بایدن پاسخ نداد. اینک اما سفر بایدن به عربستان جنجال برانگیز شده‌است، زیرا برخی بر این باورند که رئیس‌جمهوری آمریکا از سیاست خود مبنی بر طرد عربستان به دلیل قتل «جمال خاشقچی» روزنامه‌نگار صرف‌نظر کرده‌است.

بایدن در ۳۰ ژوئن تاکید کرد که ریاض را برای افزایش تولید نفت به طور مستقیم تحت فشار قرار نخواهد داد. با وجود این مشکلات، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه طی هفته‌های گذشته فشار اقتصادی بر غرب به‌ویژه اروپا را تشدید کرده‌است.

در کشورهای اروپایی بحران انرژی به دلیل وابستگی بسیار زیاد آنان به روسیه، حادتر است. دادگاه روسیه هفته گذشته، دستور توقف صادرات نفت از یک خط لوله مهم نفت در قزاقستان را صادر کرد. این خط لوله نفت خام را از طریق یک بندر در دریای سیاه به اروپا منتقل می‌کرد.