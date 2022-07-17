به گزارش خبرنگار مهر، تازهترین برنامه رادیویی «سیم و زر» رادیو فرهنگ به گفتوگوی محمد آسیابانی با طیبه ولی بغدادی نویسنده کتاب «سخنِ خوشترِ دوست: خاطرات غلامحسین ابراهیمی دینانی، احمد احمدی، غلامرضا اعوانی، فتحالله مجتبایی، محمد مجتهد شبستری، مهدی محقق» اختصاص دارد. این برنامه از ساعت ۱۲:۳۰ فردا دوشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۱ پخش میشود.
«سخنِ خوشترِ دوست» در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته (۱۴۰۰) با شمارگان ۵۰۰ نسخه، ۳۷۱ صفحه و بهای ۱۲۰ هزار تومان توسط موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر منتشر شد. این کتاب یکی از مجلدات مجموعه تاریخ شفاهی این موسسه است که تحت اشراف و نظارت حمید قزوینی منتشر میشود. شخصیتهای نام برده شده در عنوان فرعی کتاب خاطراتشان از امام موسی صدر را نقل کردهاند. جملگی این شخصیتها از بزرگان علم و فرهنگ دوران معاصر هستند و قطعاً خاطرات و نقطه نظرهای آنها درباره زندگی و آرا و افکار امام موسی صدر اهمیت دارد. این خاطرات هم روشن کننده بخشی از فعالیتهای امام موسی صدر است و هم اینکه پازل زندگی این شخصیتها را برای مخاطبان تکمیل میکند.
کتاب سه پیوست هم دارد. یک پیوست مقاله امام موسی صدر درباره هانری کربن است، چرا که در کتاب و حین سخن طرفهای گفتوگو با آن بسیار استناد میشود. پیوست دوم مقالهای است به قلم طیبه ولی بغدادی درباره سوانح زندگی و آثار و افکار صلاح الصاوی، ادیب و متفکر مصری که دوست امام موسی صدر بود و به توصیه او به ایران آمد و به فعالیتهای علمی و آکادمیک مشغول شد. پیووست دیگر کتاب نیز مقالهای است درباره نشریه معروف، مهم و اثرگذار «مکتب اسلام».
برنامه «سیم و زر» که ویژه نقد کتاب است، با تهیهکنندگی فریده گودرزی و اجرای فاطمه اسحاق تبار دوشنبهها ساعت ۱۲:۳۰ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز از رادیو فرهنگ پخش میشود.
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