آمار کرونا اوج گرفت/ شناسایی ۵۷۵۱ بیمار جدید و ۶۵۶ نفر بستری

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵۷۵۱ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۶۵۶ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۴۷۸ نفر رسید.

متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۳ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۴۹۹ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۶۸ هزار و ۳۳۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۵۱۶ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۲ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۸۲۹ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۱۵ شهرستان در وضعیت قرمز، ۳۵ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۰۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۹۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.