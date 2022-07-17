به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، تلویزیون تئاتر ایران در راستای آرشیو و عرضه محتواهای ویدیویی تئاتر ایران، پخش آثار نادر رجبپور را برای علاقهمندان به تئاتر ایران آغاز کردهاست.
«هفت اقلیم» (۱۳۸۲)، «راز سرزمین من» (۱۳۸۳)، «زال و رودابه» (۱۳۸۸) فیلم نمایشهای رجبپور است که در حال حاضر در سامانه اینترنتی تلویزیون تئاتر ایران به آدرس www.tv.theater.ir در دسترس علاقهمندان به آثار این هنرمند قرار دارد.
نادر رجبپور یکی از مطرحترین چهرههای هنرهای نمایشی در طراحی حرکت به شمار میآید که آثار او در دهههای ۷۰ و ۸۰ با استقبال مخاطبان روبهرو شدهاند.
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