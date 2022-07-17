۴ساله شدن برنامه توسعه شهرداری تهران با ابلاغ وزارت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، لطف الله فروزنده معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شوراهای شهرداری تهران در نشست هم اندیشی اداره کل برنامه و بودجه با مدیران کل برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت‌های تخصصی و معاونین برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، اظهار کرد: با تلاش مجموعه معاونت برنامه‌ریزی توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری تهران طی رایزنی‌ها و نشست‌های متعدد، با موافقت و ابلاغ وزارت کشور زمانبندی تدوین برنامه چهارم از پنج ساله به چهارساله تغییر خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۷۰ درصد احکام برنامه سوم توسعه شهری اجرا شده است، تصریح کرد: اما بهتر است هر دوره مدیریت شهری برنامه توسعه‌ای خود را ارائه دهد که هم بر اساس رویکردهای شورای شهر و شهرداری جدید باشد، هم قابلیت اجرای بیشتری داشته باشد و هم زمینه برای پاسخگویی اجرای برنامه از سوی متولیان و برنامه ریزان هر دوره میسرتر خواهد بود.

به گفته معاون شهردار تهران، پنج ساله بودن برنامه‌های توسعه‌ای باعث می‌شد نیمی از زمان اجرای برنامه در یک دوره و نیمی دیگر در دوره بعدی مدیریت شهری باشد که معمولاً در روند اجرای برنامه اختلالاتی را به وجود می‌آورد با چهارساله شدن برنامه شهری از این پس هر دوره مدیریت شهری برنامه خود را تدوین و اجرا خواهد کرد.

فروزنده خطاب به معاونین برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران و مدیران کل برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت‌های تخصصی گفت: به زودی سیاست‌های برنامه چهارم توسعه شهرداری تهران از سوی شورای اسلامی شهر تهران ابلاغ خواهد شد که باید ضمن لحاظ کردن این سیاست‌ها، برنامه جدید توسعه با هم افزایی موجود بین واحدهای شهرداری با محوریت اداره کل برنامه و بودجه طبق زمانبندی تعیین شده تدوین شود.

وی دارا بودن هدف، زمانبندی، منابع، متولی و مسئول را از عناصر مهم تدوین برنامه توسعه‌ای مدیریت شهری برشمرد و افزود: همزمان با تدوین برنامه باید شاخص‌های قابل ارزیابی نیز احصا شود که اداره کل پایش و ارزیابی عملکرد متولی کنترل و رصد برنامه چهارم توسعه شهرداری تهران است و باید به طور جدی در رصد برنامه، مؤثر عمل کند.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا با تاکید ضرورت برقراری ارتباط بین برنامه و بودجه، گفت: برنامه‌ریزی باید متناسب با منابع باشد و از سوی دیگر بودجه‌ریزی نیز باید بر اساس برنامه انجام شود. در این راستا از فرصت هم افزایی با مناطق و تفویض اختیار به آنان باید بهترین بهره برداری صورت گیرد تا برنامه چهارم توسعه شهرداری تهران جامع، قوی و قابل دفاع تدوین شود.

وی بر اهمیت یکسان سازی تدوین سند برنامه مناطق با مدیریت اداره کل برنامه و بودجه تاکید کرد و گفت: تمامی نوآوری‌ها و اقدامات ابتکاری و مشارکتی باید لحاظ شود و برای عملیاتی کردن سند برنامه مناطق باید رقابت صورت گیرد.

فروزنده در بخش دیگر سخنان خود در حوزه منابع انسانی تهیه دستورالعمل بهره‌وری اشاره کرد و افزود: شهرداری مازاد نیرو ندارد بلکه تنوع مأموریت دارد و باید ارزیابی عملکرد سازمانی به گونه‌ای صورت گیرد که نیروهای پرتلاش و مسئولیت پذیر به درستی شناسایی شده و شرایط برای ارتقا سازمانی آنان فراهم شود و در عین حال نیز نیروهایی که نمره پایین‌تری دریافت می‌کنند؛ بتوانند مسیر رشد، آموزش و توانمندسازی را طی کنند.