موانع احداث نیروگاه برق مهران برداشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرامنیا روز یکشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب کشور و مجموعه اعضا برگزار شد خواستار تسریع در پروژه احداث نیروگاه تولید برق و فولاد مهران شد و اظهار کرد: یکی از ضروریات امروز کشور تأمین برق است و برای همین هر چه سریعتر باید موانع موجود بر سر راه پروژه احداث نیروگاه برق مهران برداشته شود.
وی در ادامه با تعیین ضرب الاجل یک روزه از مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب کشور و سرمایه گذار طرح خواست تا همین امروز ضمن بازدید از مکان اجرای پروژه و بررسی مجدد موانع موجود، بلافاصله نتیجه آن را به دفتر استانداری اعلام کنند.
استاندار ایلام در ادامه خواستار همکاری و همراهی تمام قد همه دستگاهها برای سرمایهگذاری در مسیر تولید شد و گفت: امروز یکی از اولویتهای مهم استان رفع موانع و مشکلات پیش روی سرمایهگذاری است.
وی تاکید کرد: در این زمینه دستگاههای متولی باید ضمن رصد و احصا مشکلات شود، اقدامات لازم برای تسریع در روند سرمایهگذاریهای جدید انجام دهند.
بهرام نیا در ادامه استان ایلام را دارای فرصتهای مهم و گرانبهایی در حوزه سرمایهگذاری گذاری قلمداد کرد و گفت: ایلام باتوجه به فرصتهای بی بدیل در حوزه سرمایهگذاری گذاری میتواند بهشت سرمایه گذاران باشد به شرط اینکه همه ما به این مهم واقف باشیم و در معرفی ظرفیتها و جذب سرمایهگذاران عملکرد مطلوبی داشته باشیم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با ایجاد هم افزایی در رفع موانع و ایجاد تسهیل بیشتر در مسیر سرمایهگذاری و تولید شاهد شکوفایی بیش از پیش در امر توسعه استان باشیم.
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