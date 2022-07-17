اسماعیل شنگله در جوار حمید سمندریان آرمید/ بدرقه مرد ادب و اخلاق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه هنرمندان پیشکسوت، صبح امروز یکشنبه ۲۶ تیرماه پیکر اسماعیل شنگله هنرمند پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون به خاک سپرده شد.

مراسم تشییع پیکر اسماعیل شنگله با حضور سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت و اعضای خانواده او برگزار و پیکر این هنرمند پیشکسوت در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) و در کنار استاد حمید سمندریان و علی سلیمانی به خاک سپرده شد.

همچنین سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت به نمایندگی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم حضور یافت تا سلام و تسلیت ایشان را به همسر، فرزندان و جامعه هنری ابلاغ کند.

عظیمی با اشاره به درخواست خانواده برای محدودیت در مراسم خاکسپاری گفت: امروز مرد بزرگی از خانواده هنر را به خاک می‌سپاریم و با توجه به درخواستی که خانواده در راستای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و تاکید بر عدم حضور مردم در مراسم را داشتند، از اطلاع رسانی در مورد زمان تشیع پیکر استاد شنگله به عنوان عضو فقید موسسه هنرمندان پیشکسوت معذور بودیم.

عظیمی در ادامه گفت: من به نمایندگی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز در خدمت شما هستم تا ضمن انجام وظیفه، سلام و پیام تسلیت آقای محمدمهدی اسماعیلی را به خانواده محترم شنگله، جامعه هنری و به ویژه هنرمندان پیشکسوت برسانم.

مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت همچنین به نمایندگی از هنرمندان پیشکسوت که به دلیل شرایط کرونایی و خواسته خانواده مرحوم شنگله نتوانستند در مراسم حضور داشته باشند، درگذشت این هنرمند را تسلیت گفت.

عظیمی اضافه کرد: استاد شنگله در بین هنرمندان به عنوان مرد ادب و اخلاق شناخته می‌شد و تواضع و فروتنی وی زبان‌زد عام و خاص بود. یادم می‌آید در زمان تشیع پیکر استاد محمدعلی کشاورز در همین اطراف قطعه هنرمندان در کنار هم نشسته بودیم و او به روشنی از مرگ سخن می‌گفت و بسیار دغدغه هنرمندان پیشکسوت و آینده موسسه را داشت.

سیدعباس عظیمی در پایان از همه هنرمندان و به ویژه پیشکسوتان خواهش کرد که با توجه به شرایط جدید کرونایی به شدت از خود مراقبت کرده و ضمن رعایت دستور العمل‌های بهداشتی نسبت به تزریق دوره چهارم واکسن کرونا اقدام کنند.

اسماعیل شنگله بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون و عضو فقید موسسه هنرمندان پیشکسوت بامداد ۲۵ تیر بر اثر ابتلا به کرونا در سن ۸۶ سالگی درگذشت.

شنگله در دوران فعالیتش در فیلم‌هایی چون «دایره مینا» ساخته داریوش مهرجویی، «سام و نرگس» به کارگردانی ایرج قادری، «سگ کشی» ساخته بهرام بیضایی، «آبی» ساخته حمید لبخنده و… ایفای نقش کرد.

او در دهه ۳۰ خورشیدی در چندین تله تئاتر به کارگردانی علی نصیریان با بازیگرانی چون عزت الله انتظامی، جمیله شیخی و جمشید مشایخی هم‌بازی بود.