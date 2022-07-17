انفجار انتحاری در جنوب سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع سومالیایی از انفجار خودرو بمبگذاری شده در شهری در جنوب این کشور خبر دادند.

بر اساس این گزارش، یک منبع امنیتی سومالیایی اعلام کرد که امروز یکشنبه انفجار انتحاری در شهر جوهر در استان شبیلی مرکزی در جنوب سومالی رخ داد.

بر اثر این انفجار شماری کشته و زخمی شدند.

این انفجار انتحاری هتلی را در شهر جوهر مرکز استان شبیلی سفلی در جنوب سومالی هدف قرار داد.

یک منبع وابسته به پلیس سومالی اعلام کرد که انفجار ناشی از یک خودرو بمبگذاری شده بود که عامل انتحاری آنرا هدایت می کرد.

این منبع که نامش را ذکر نکرد، افزود: صدای انفجار در سراسر شهر واقع در نود کیلومتری شمال مگادیشو شنیده شده است.

به گفته این منبع این انفجار تلفاتی به دنبال داشته است که تاکنون آمار آن اعلام نشده است.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.

مقامات سومالیایی هم بیانیه ای در این زمینه منتشر نکرده اند.

الجزیره گزارش داد: معمولا این حملات کار الشباب است.

المیادین اعلام کرد که الشباب مسئولیت این انفجار را برعهده گرفته است.