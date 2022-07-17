به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد خسروی از تخریب گاراژ نوجوانی در پی تخلفات شهری و آلودگی‌های زیست محیطی متعدد برای اهالی محله یافت آباد جنوبی و طبق گزارشات ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران خبر داد و پیرامون اجرای قانون در منطقه گفت: طبق بازدیدهای متعدد معاونین و مدیران شهری از گاراژ نوجوانی و محرز شدن خطرات این گاراژ برای اهالی محله یافت آباد جنوبی و خیابان زندیه، مأموران گشت مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری منطقه هجده با ارائه اخطارهای مکرر نسبت به رفع و جمع آوری مواد زائد این واحد صنفی اقدام کردند ولی متأسفانه این مجموعه صنفی بدون هیچ عکس العملی نسبت به انجام رفتارهای مخاطره آمیز زیست محیطی و شهری اصرار و استمرار داشتند، که طبق قانون و مطابق نظر شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، دستوراتی در خصوص متوقف شدن و رسیدگی به تخلفات این گاراژ صادر شد و با کمک و همکاری نیروی انتظامی نسبت به آزاد سازی و رفع تخلفات این گاراژ اقدام شد.

شهردار منطقه ۱۸ در ادامه تاکید کرد: عملیات تخریب گاراژ نوجوانی جهت رفع تخلفات محرز شده در واحدهای تجاری داخل محوطه صورت گرفت و با تلاش نیروهای شهرداری، اداره حقوقی و املاک این واحد آلاینده تخریب و آزادسازی شد.

در اجرای این اقدام قانونی علاوه بر اقدامات مؤثر شهرداری ناحیه ۳ منطقه ۱۸، نیروهای انتظامی، شهربان، معبربان، خدمات شهری و محیط زیست منطقه نیز همکاری‌های لازم را در جهت رفع تخلف این معضل زیست محیطی داشتند.