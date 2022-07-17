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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۲۷

شهردار منطقه ۱۸ مطرح کرد؛

گاراژ "نوجوانی" به‌ دلیل آلودگی‌های زیست محیطی تخریب شد

گاراژ "نوجوانی" به‌ دلیل آلودگی‌های زیست محیطی تخریب شد

شهردار منطقه ۱۸ از تخریب گاراژ "نوجوانی" در پی تخلفات شهری و آلودگی‌های زیست محیطی متعدد برای اهالی محله یافت آباد جنوبی و طبق گزارشات ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد خسروی از تخریب گاراژ نوجوانی در پی تخلفات شهری و آلودگی‌های زیست محیطی متعدد برای اهالی محله یافت آباد جنوبی و طبق گزارشات ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران خبر داد و پیرامون اجرای قانون در منطقه گفت: طبق بازدیدهای متعدد معاونین و مدیران شهری از گاراژ نوجوانی و محرز شدن خطرات این گاراژ برای اهالی محله یافت آباد جنوبی و خیابان زندیه، مأموران گشت مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری منطقه هجده با ارائه اخطارهای مکرر نسبت به رفع و جمع آوری مواد زائد این واحد صنفی اقدام کردند ولی متأسفانه این مجموعه صنفی بدون هیچ عکس العملی نسبت به انجام رفتارهای مخاطره آمیز زیست محیطی و شهری اصرار و استمرار داشتند، که طبق قانون و مطابق نظر شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، دستوراتی در خصوص متوقف شدن و رسیدگی به تخلفات این گاراژ صادر شد و با کمک و همکاری نیروی انتظامی نسبت به آزاد سازی و رفع تخلفات این گاراژ اقدام شد.

شهردار منطقه ۱۸ در ادامه تاکید کرد: عملیات تخریب گاراژ نوجوانی جهت رفع تخلفات محرز شده در واحدهای تجاری داخل محوطه صورت گرفت و با تلاش نیروهای شهرداری، اداره حقوقی و املاک این واحد آلاینده تخریب و آزادسازی شد.

در اجرای این اقدام قانونی علاوه بر اقدامات مؤثر شهرداری ناحیه ۳ منطقه ۱۸، نیروهای انتظامی، شهربان، معبربان، خدمات شهری و محیط زیست منطقه نیز همکاری‌های لازم را در جهت رفع تخلف این معضل زیست محیطی داشتند.

کد مطلب 5540618

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