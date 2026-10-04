بازسازی و نوسازی مزرعه پرورش ماهی در اردبیل گامی برای ارتقای تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل شیلات استان اردبیل با اشاره به اهمیت نوسازی واحدهای آبزی‌پروری اظهار کرد: بازسازی و بهسازی مزارع پرورش ماهی می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، مدیریت بهینه منابع آب، ارتقای راندمان تولید و کاهش هزینه‌های عملیاتی داشته باشد.

وی افزود: در اجرای این طرح، بخش‌های مختلف فنی و زیرساختی مزرعه با هدف بهبود گردش و مدیریت آب، کنترل بهتر شرایط محیطی، ارتقای وضعیت نگهداری آبزیان و افزایش بهره‌وری واحد مورد اصلاح و نوسازی قرار می‌گیرد.

اله‌بخش ادامه داد: استفاده از تجهیزات و فناوری‌های نوین در مزارع آبزی‌پروری، زمینه افزایش ظرفیت بهره‌برداری، مدیریت بهتر تراکم پرورش، کاهش تلفات و افزایش بازده تولید را فراهم می‌کند.

مزرعه پرورش ماهی دربند هیر با ظرفیت ۱۶ تن از واحدهای فعال آبزی‌پروری شهرستان اردبیل است که اجرای طرح بازسازی و نوسازی آن در راستای ارتقای زیرساخت‌ها و افزایش عملکرد تولیدی این واحد انجام می‌شود.

مدیرکل شیلات استان اردبیل تأکید کرد: توسعه و نوسازی واحدهای آبزی‌پروری، ضمن افزایش عمر مفید تأسیسات و تجهیزات، می‌تواند زمینه‌ساز تولید اقتصادی، باکیفیت و پایدار در این بخش باشد.