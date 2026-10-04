۳۳ پروژه شاخص در بهارستان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فردوسی بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری مشترک مدیریت شهری و شرکت عمران شهر جدید بهارستان که پس از بازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های عمرانی، زیرساختی، درمانی و مسکن این شهر برگزار شد، اظهار کرد: بهارستان در مسیر پیشرفت و عدالت قرار گرفته و تلاش مدیریت شهری این است که پروژه‌های مورد نیاز مردم را از مرحله برنامه‌ریزی به مرحله اجرا و بهره‌برداری برساند.

وی افزود: در شرایط سخت اقتصادی کشور، ۳۳ پروژه شاخص در بهارستان تعریف شده که برای اجرای آنها در سال جاری ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و افق مالی این پروژه‌ها در سال‌های آینده به حدود ۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

شهردار بهارستان با اشاره به مهم‌ترین پروژه‌های مدیریت شهری گفت: ساماندهی گلزار مطهر شهدا، احداث فرهنگسرای حکمت، زورخانه شهر، پارک‌های محله‌ای، مخازن آب و پساب و ایستگاه‌های آتش‌نشانی از جمله طرح‌های در حال اجرا هستند.

وی ادامه داد: برای نخستین بار در ۳۳ سال فعالیت شهرداری بهارستان، سه مجموعه شامل ساختمان و مجتمع ورزشی، آموزشی و مدیریت بحران سازمان آتش‌نشانی به صورت همزمان در حال احداث است که می‌تواند بخشی از نیازهای زیرساختی شهر را پاسخ دهد.

فردوسی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر پروژه‌ها تصریح کرد: برای جلوگیری از توقف طرح‌ها و افزایش سرعت اجرا، سیستم رصد روزانه و گزارش‌گیری هفتگی و مدل گانت‌چارت در شهرداری مستقر شده است تا تمام مراحل پروژه‌ها از طراحی و اسناد مناقصه در سامانه ستاد تا وضعیت مالی و پیشرفت اجرایی آنها به صورت مستمر پایش شود.

طلسم بیمارستان بهارستان شکسته شد

شهردار بهارستان یکی از مهم‌ترین اتفاقات اخیر شهر را تعیین تکلیف پروژه بیمارستان دانست و گفت: بیمارستان بهارستان سال‌ها در انتظار تعیین تکلیف بود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت نمایندگان مجلس، مجوز ماده ۲۳ آن اخذ و ردیف دولتی برای اجرای پروژه اختصاص پیدا کرد.

وی افزود: این بیمارستان با ظرفیت ۱۶۰ تخت توسط شرکت توسعه ساختمان‌های دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجرا می‌شود و عملیات اجرایی آن تا پایان سال به صورت جدی آغاز خواهد شد.

فردوسی ادامه داد: برای جبران کمبود سرانه‌های درمانی شهر، زمین‌هایی برای احداث کلینیک شبانه‌روزی تیپ ۴۰ مهندسی و همچنین دو درمانگاه تخصصی و دندانپزشکی آرشام و قائم‌رضا واگذار شده است.

وی اضافه کرد: استقرار پایگاه‌های اورژانس خواهران و برادران نیز در دستور کار قرار دارد و هدف این است که طی سه تا چهار سال آینده بخش قابل توجهی از کمبودهای درمانی بهارستان برطرف شود.

۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در جبهه ساخت

فردوسی در ادامه با اشاره به اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در بهارستان گفت: بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن با حضور ۳۳ پیمانکار در جبهه‌های مختلف در حال ساخت است و پیشرفت پروژه‌ها متناسب با میزان آورده متقاضیان بین ۱۰ تا ۹۸ درصد قرار دارد.

وی افزود: بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ واحد به مرحله انتخاب واحد رسیده و آماده واگذاری است و همزمان زیرساخت‌های مورد نیاز این واحدها شامل آب، برق، گاز، فاضلاب و معابر نیز در حال اجرا و پیگیری است.

شهردار بهارستان تصریح کرد: در تأمین منابع زیرساختی از ظرفیت صندوق ملی مسکن استفاده شده و بیش از ۹۰ درصد اعتبارات جذب‌شده از این محل مستقیماً به اجرای شبکه برق و معابر اختصاص یافته است.

وی با اشاره به توسعه سرانه‌های آموزشی در محدوده پروژه‌های مسکن گفت: احداث نزدیک به ۱۰ واحد آموزشی در دستور کار قرار دارد که بخشی از آنها به بهره‌برداری رسیده و سایر پروژه‌ها نیز با پیشرفت ۴۰ تا ۶۰ درصدی در حال تکمیل هستند.

فردوسی ادامه داد: احداث ساختمان کلانتری و اجرای پروژه تاریخی مخزن آب شهر نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ پروژه‌ای که از سال ۱۳۷۵ معطل مانده بود و اکنون وارد مرحله اجرایی شده است.

۴۰۰ برنامه مردمی در ۲۲۰ شب

شهردار بهارستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهر گفت: طی ۲۲۰ شب گذشته بیش از ۴۰۰ عنوان برنامه مردمی و مذهبی با محوریت موکب‌ها، مساجد و اقشار مختلف در میدان حضرت ولی‌عصر (عج) برگزار شده است.

وی افزود: این برنامه‌ها با مشارکت مردم و مجموعه‌های فرهنگی شهر برگزار شده و نشان‌دهنده ظرفیت بالای مشارکت اجتماعی در بهارستان است.

فردوسی همچنین از برگزاری جشنواره ملی تخصصی «شهر فرهنگ» خبر داد و گفت: این رویداد با محوریت استانداری اصفهان و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار می‌شود و در قالب آن نشان «سرو زرین فرهنگ شهروندی» طراحی شده است.

وی خاطرنشان کرد: آثار و الگوهای موفق فرهنگ شهروندی در تارنمای جامع این جشنواره بارگذاری خواهد شد تا بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ شهرداری و هزاران دهیاری در سراسر کشور بتوانند به صورت رایگان از این تجربیات استفاده کنند.

شهردار بهارستان تأکید کرد: مجموعه این پروژه‌ها با هدف پاسخ به نیازهای زیرساختی، درمانی، حمل‌ونقل، مسکن، آموزش و فرهنگ شهروندی دنبال می‌شود و مدیریت شهری تلاش دارد روند اجرای آنها را با نظارت مستمر و استفاده از ظرفیت‌های مختلف مالی و اجرایی شتاب دهد.