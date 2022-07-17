طبخ و توزیع ۵۰ هزار پرس غذای گرم روز عید غدیر خم در مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالله واحدی در خصوص برگزاری مراسم جشن عید غدیر خم در بقاع متبرکه اظهار کرد: اداره اوقاف استان مرکزی جشن عید غدیر را در ۸۰ بقعه متبرکه استان در روز عید غدیر برگزار خواهد کرد.
وی افزود: فضاسازی بقاع متبرکه اعم از تبلیغات محیطی پیرامون بقعه و آذینبندی صحن، راهاندازی کاروانهای شادی با عنوان شمیم ولایت در دهه ولایت، برپایی مراسم جشن در صحن بقاع متبرکه با رعایت کامل شیوهنامههای بهداشتی، قرائت دعای عرفه در بقاع متبرکه، برگزاری نماز عید سعید قربان، برگزاری مراسم جشن میلاد امام هادی (ع) و شعر خوانی آئینی، خطبه خوانی، برگزاری مراسم جشن در شب و روز عید سعید غدیر خم و نورافشانی در شب عید غدیر برنامههایی است که در دهه ولایت و امامت برگزار میشود.
مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان مرکزی تصریح کرد: مراسم دعای عرفه در ۹۴ امامزاده و نماز عید قربان در ۱۴ امامزاده برگزار میشود و جشنهای دهه ولایت در ۸۰ بقعه متبرکه برگزار میشود همچنین ۹ کاروان شادی در این ایام صورت میگیرد.
واحدی در خصوص برنامههای اجتماعی اجرا شده در این دهه گفت: اقدامات اجتماعی با عنوان تبرکات علوی، جهت اجرا در دستور کار مراکز افق بقاع متبرکه قرار گرفته است که یکی دیگر از فعالیتهای اجرا شده، قربانی کردن و توزیع گوشت گرم بین فقرا و نیازمندان پیرامون بقاع متبرکه خواهد بود.
وی افزود: با توجه به تاکید ائمه طاهرین (علیهمالسلام) بر فضیلت اطعام مؤمنین در روز عید سعید غدیر خم، توزیع ۵۰ هزار پرس غذای گرم به ویژه بین نیازمندان در دستور کار قرار گرفته است و ضمناً تمام فرآیند طبخ، بستهبندی و توزیع غذا با رعایت کامل نکات بهداشتی انجام میشود.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی تصریح کرد: ویژه برنامه «جشن ولایت علوی اکمال دین نبوی» در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه سراسر استان مرکزی بر میشود و این ویژهبرنامه ۱۸ تا ۲۷ تیرماه مطابق با ۹ تا ۱۸ ذیالحجه برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام واحدی تصریح کرد: کاروانهای شادی «نسیم ولایت» و جشنهای ویژه شاد آسمانی در ایام دهه پربرکت ولایت بهویژه عید غدیر، با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در جوار بقاع متبرکه و امامزادگان و خیابانهای اطراف این اماکن مقدس بر پا خواهند شد و نوای دلنشین یا علی را به گوش جان اقشار مختلف مردم میرسانند.
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