سردار «حسین معروفی» معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز (یکشنبه)، مراسم تکریم و معارفه معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین با حضور سردار فدوی جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین و مسئولین اقشار و معاونین سازمان بسیج برگزار شد.
در این مراسم سردار حسین معروفی فرمانده سابق سپاه ثارالله استان کرمان به معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین معرفی شد و از زحمات و مجاهدتهای سردار مجید خراسانی معاون هماهنگ کننده سابق سازمان بسیج مستضعفین تقدیر به عمل آمد.
سردار معروفی معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز (یکشنبه)، مراسم تکریم و معارفه معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین با حضور سردار فدوی جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین و مسئولین اقشار و معاونین سازمان بسیج برگزار شد.
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