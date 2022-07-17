سردار «حسین معروفی» معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز (یکشنبه)، مراسم تکریم و معارفه معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین با حضور سردار فدوی جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین و مسئولین اقشار و معاونین سازمان بسیج برگزار شد.



در این مراسم سردار حسین معروفی فرمانده سابق سپاه ثارالله استان کرمان به معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین معرفی شد و از زحمات و مجاهدت‌های سردار مجید خراسانی معاون هماهنگ کننده سابق سازمان بسیج مستضعفین تقدیر به عمل آمد.