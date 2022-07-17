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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۰۹

پس از پایان جلسه امروز؛

سکوت سخنگوی کمیته فنی پس از ابقای اسکوچیچ/ فروکش عصبانیت مظلومی

سکوت سخنگوی کمیته فنی پس از ابقای اسکوچیچ/ فروکش عصبانیت مظلومی

عضو کمیسیون فنی فدراسیون فوتبال به ابقای اسکوچیچ واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی در واکنش به ابقای دراگان اسکوچیچ در جلسه امروز اعضای کمیته فنی با میرشاد ماجدی گفت: من ناراحت نیستم ولی دلیلی برای ناراحتی وجود ندارد. سخنگوی فدراسیون فوتبال آقای اصولی است که پاسخ می دهد

او در پاسخ به این پرسش که چقدر با این تصمیم موافق هستید؟ گفت: ان شاءالله خیر است.

همچنین ابراهیم قاسم پور سخنگوی کمیته فنی فدراسیون فوتبال هم حاضر به پاسخگویی خبرنگاران نشد. رفتاری مشابه با انچه حمید استیلی سرپرست تیم ملی ایران در مواجهه با خبرنگاران داشت و حاضر نشد پاسخگوی معماهای به وجود آمده در راستای ابقای اسکوچیچ شود.

کد مطلب 5540674

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    نظرات

    • احد تیمناک IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      0 2
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      نهایت بی احترامی به کمیته فنی محترم و بی احترامی به احساسات شریف و لطیف مردم ایران. متاسفیم
    • IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      1 0
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      استیلی مخل آرامش تیم ملی است و باید از پست سرپرستی حذف بشه ترکیب اعضای کمیته فنی هم افتضاحه

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