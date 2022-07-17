سکوت سخنگوی کمیته فنی پس از ابقای اسکوچیچ/ فروکش عصبانیت مظلومی

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی در واکنش به ابقای دراگان اسکوچیچ در جلسه امروز اعضای کمیته فنی با میرشاد ماجدی گفت: من ناراحت نیستم ولی دلیلی برای ناراحتی وجود ندارد. سخنگوی فدراسیون فوتبال آقای اصولی است که پاسخ می دهد

او در پاسخ به این پرسش که چقدر با این تصمیم موافق هستید؟ گفت: ان شاءالله خیر است.

همچنین ابراهیم قاسم پور سخنگوی کمیته فنی فدراسیون فوتبال هم حاضر به پاسخگویی خبرنگاران نشد. رفتاری مشابه با انچه حمید استیلی سرپرست تیم ملی ایران در مواجهه با خبرنگاران داشت و حاضر نشد پاسخگوی معماهای به وجود آمده در راستای ابقای اسکوچیچ شود.