ماندن اسکوچیچ بهترین اقدام پس از تصمیم علی دایی بود

بیژن ذوالفقار نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تصمیم هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در ابقای دراگان اسکوچیچ برای نشستن روی نیمکت تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر گفت: به نظرم حق اسکوچیچ بود که در این جایگاه بماند. ظرفیت‌های اسکوچیچ کاملاً واضح و مشخص است. آنچه مربوط به هیأت رئیسه بوده است نوع نگاه به قرارداد با این مربی است. حالا دیگر همه می‌دانند اسکوچیچ چه ضعف‌هایی دارد. قطعاً ماندن او خیلی بهتر از رفتنش است.

مربی تیم ملی ایران در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه نحوه ادامه همکاری با اسکوچیچ را مهم‌تر از ابقای او دانست. او در این‌باره یادآور شد: قطعاً کار خیلی سختی در جام جهانی قطر داریم. باید با آگاهی از ضعف‌های اسکوچیچ امور فنی را به او بسپاریم. بر هیچکس پوشیده نیست اسکوچیچ ضعف مدیریت دارد؛ پس باید آن را با مشاوران خوب پوشش دهیم. باید دانش او از توانمندی حریفان را ارتقا دهیم. اسکوچیچ مقابل تیم‌های غیر آسیایی کاملاً ضعف دارد و نیاز به دستیارانی که آگاه به شیوه بازی انگلیس، آمریکا و ولز هستند وارد مسابقات جام جهانی شویم.

ذوالفقار نسب تاکید کرد: اینکه بحث کنار گذاشتن اسکوچیچ مطرح شد، قدرت او را کم کرد اما حالا باید با برنامه‌ریزی هر چه بهتر، اسکوچیچ را به مرد اول رختکن تبدیل کرد.

وی درباره رد پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی ایران توسط علی دایی گفت: دایی واقعاً شخصیتی ملی دارد. او از روی دلسوزی چنین اقدامی کرده است. علی دایی یکی از بهترین‌ها است و رفتار او باید سرلوحه کسانی باشد که به هر قیمتی حاضرند هر کاری کنند.

ذوالفقار نسب تاکید کرد: دایی نیامد تا اتفاقات تلخ جام جهانی ۹۸ تکرار نشود. آن زمان حق «ایویچ» بود روی نیمکت ایران بنشیند و نبودن او باعث شد به مرحله دوم نرویم. حالا نمی‌گویم با اسکوچیچ شانس صعود داریم اما با بازیکنانی که یک‌دست شوند می‌توانیم ادعای صعود داشته باشیم!

مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران درباره تأثیر وضعیت بد مدیریتی فدراسیون فوتبال در بی ثباتی تیم ملی ایران گفت: هرچه بلا است از همین بی تدبیری است! وضعیت بسیار بدی داریم اما فکر می‌کنم یکی از اندک تصمیمات خوب را با ابقای اسکوچیچ گرفتند.

ذوالفقار نسب در خصوص بازگشت مهدی تاج به چرخه انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال گفت: شرایط او باید از سوی مسئولان وزارت ورزش بررسی شود. مهدی تاج در مدت زمانی که در فدراسیون فوتبال بود مشکلاتی داشت که باید تکلیف آنها روشن شود. من نگاه کاملاً سفید یا سیاه روی او ندارم بلکه معتقدم تاج و تمام کسانی که در فوتبال بوده‌اند ابتدا باید درباره عملکرد خود توضیح بدهند و پس از شفاف سازی در انتخابات شرکت کنند.