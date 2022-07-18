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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۹:۱۴

ذوالفقارنسب در گفتگو با مهر:

ماندن اسکوچیچ بهترین اقدام پس از تصمیم علی دایی بود

ماندن اسکوچیچ بهترین اقدام پس از تصمیم علی دایی بود

مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران ضمن اشاره به ابقای دراگان اسکوچیچ در تیم ملی به عنوان سرمربی، گفت: شخصیت علی دایی باید سرلوحه بسیاری از مربیان قرار بگیرد.

بیژن ذوالفقار نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تصمیم هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در ابقای دراگان اسکوچیچ برای نشستن روی نیمکت تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر گفت: به نظرم حق اسکوچیچ بود که در این جایگاه بماند. ظرفیت‌های اسکوچیچ کاملاً واضح و مشخص است. آنچه مربوط به هیأت رئیسه بوده است نوع نگاه به قرارداد با این مربی است. حالا دیگر همه می‌دانند اسکوچیچ چه ضعف‌هایی دارد. قطعاً ماندن او خیلی بهتر از رفتنش است.

مربی تیم ملی ایران در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه نحوه ادامه همکاری با اسکوچیچ را مهم‌تر از ابقای او دانست. او در این‌باره یادآور شد: قطعاً کار خیلی سختی در جام جهانی قطر داریم. باید با آگاهی از ضعف‌های اسکوچیچ امور فنی را به او بسپاریم. بر هیچکس پوشیده نیست اسکوچیچ ضعف مدیریت دارد؛ پس باید آن را با مشاوران خوب پوشش دهیم. باید دانش او از توانمندی حریفان را ارتقا دهیم. اسکوچیچ مقابل تیم‌های غیر آسیایی کاملاً ضعف دارد و نیاز به دستیارانی که آگاه به شیوه بازی انگلیس، آمریکا و ولز هستند وارد مسابقات جام جهانی شویم.

ماندن اسکوچیچ بهترین اقدام پس از تصمیم علی دایی بود

ذوالفقار نسب تاکید کرد: اینکه بحث کنار گذاشتن اسکوچیچ مطرح شد، قدرت او را کم کرد اما حالا باید با برنامه‌ریزی هر چه بهتر، اسکوچیچ را به مرد اول رختکن تبدیل کرد.

وی درباره رد پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی ایران توسط علی دایی گفت: دایی واقعاً شخصیتی ملی دارد. او از روی دلسوزی چنین اقدامی کرده است. علی دایی یکی از بهترین‌ها است و رفتار او باید سرلوحه کسانی باشد که به هر قیمتی حاضرند هر کاری کنند.

ذوالفقار نسب تاکید کرد: دایی نیامد تا اتفاقات تلخ جام جهانی ۹۸ تکرار نشود. آن زمان حق «ایویچ» بود روی نیمکت ایران بنشیند و نبودن او باعث شد به مرحله دوم نرویم. حالا نمی‌گویم با اسکوچیچ شانس صعود داریم اما با بازیکنانی که یک‌دست شوند می‌توانیم ادعای صعود داشته باشیم!

مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران درباره تأثیر وضعیت بد مدیریتی فدراسیون فوتبال در بی ثباتی تیم ملی ایران گفت: هرچه بلا است از همین بی تدبیری است! وضعیت بسیار بدی داریم اما فکر می‌کنم یکی از اندک تصمیمات خوب را با ابقای اسکوچیچ گرفتند.

ذوالفقار نسب در خصوص بازگشت مهدی تاج به چرخه انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال گفت: شرایط او باید از سوی مسئولان وزارت ورزش بررسی شود. مهدی تاج در مدت زمانی که در فدراسیون فوتبال بود مشکلاتی داشت که باید تکلیف آنها روشن شود. من نگاه کاملاً سفید یا سیاه روی او ندارم بلکه معتقدم تاج و تمام کسانی که در فوتبال بوده‌اند ابتدا باید درباره عملکرد خود توضیح بدهند و پس از شفاف سازی در انتخابات شرکت کنند.

ماندن اسکوچیچ بهترین اقدام پس از تصمیم علی دایی بود

کد مطلب 5540782
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • م،و IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      5 1
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      آقای اسکوچیچ باید وضع خود با بازیکنان خاطی را روشن کند.در غیر اینصورت،در آینده بازیکن سالاری تبدیل به وجه غالب در فوتبال ایران خوهدشد
    • ناشناس IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      37 0
      پاسخ
      خدا را شکر در بحث برکناری اسکوچیچ ادب و فرهنگ را نباختیم چون توسط همین آقا یعنی اسکوچیچ به جام جهانی صعود کردیم و بازیکنان شاخص تیم نیز مدافع سرمربی هستند انشاا... که با همراهی تمام بازیکنان نتایج خوبی هم حاصل شود .
    • ابراهیم IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      0 6
      پاسخ
      فاتحه تیم ملی خونده شد
    • فایدو IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      4 0
      پاسخ
      کاری که با مرحوم ایویچ در جام ۹۸ کردند رو اینبار با اسکوچیچ انجام دادند به امید اینکه ، همچون گذشته فردی مثل دایی با کله!! میاد سرمربی تیم میشه. ودایی نیامد!و بعضی افراد با نیامدن و نبودن بزرگ می‌شوند! همچانکه بعضی بودنها جز خسران نیست!
    • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      8 1
      پاسخ
      افرین بر دایی . نماد مردانگی است . هر مربی بعد از اسکوچیچ مورد فحش و ناسزا قرار می گرفت چون تعویض او مورد پذیرش مردم نبود
    • محمدراسخ IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      4 0
      پاسخ
      آفرین به پیشکسوت فوتبال آقای دکتربیژن ذوالفقارنسب که صحبتهای خیلی خوبی که نشاندهنده تجربیات بالای جنابعالی داردعنوان کردید.بنظربنده جنابعالی و آقای حاج رضایی میتوانیدمشورتهای خوبی به اسکوچیچ دهیدوجای امثال شماهادرتیم ملی خالی است.
    • رسول IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      5 2
      پاسخ
      مکمل ماندن اسکوچیچ ریشه کنی سرطان بازیکن سالاری است که از خیلی پیش در این فوتبال مایه سرافکندگی شده . طارمی را اخراج کنید و هر کسی را که با او همراهی کند . درمان این سرطان بهتر از دو مساوی یا برد و باخت در جام جهانی است
      • IR ۰۲:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۴
        0 0
        گل گفتی طارمی دیگه منفور مردم وفوتبتلدوستان شد. امثال طارمی باپول مفت بیت المال باینجارسیدن والان برای تیم ملی گردنکشی میکنن سرمربی بایست هرچه و تر تکلیف اینهارا مشخص کندتابتواندتیگ یکدست وهمدلی را هی جام نماید.
    • مخمد بهپور RO ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      2 1
      پاسخ
      سلام خوشحالم اسکویچ ابقا شد ثابت شد ایرانی باشی نامردی توش نباشه کلی گفتم به خودتون نگیرین
    • حافظ IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      0 2
      پاسخ
      اگر قرار به اومدن قلعه‌نویی بود همین اسکوچیچ بهتره ولی ضعف این آقا ومدیریت بدتر فدراسیون نباید فراموش شود حق یکی در رانندگی پایه دو است وتوانایی روندن اتوبوس و ماشین سنگین را نداره آیا می شود مسافرین را داخل هم چنین اتوبوسی گذاشت به امید شد شد نشد نشد با احترام به اسکوچیچ او مربی بازی های بزرگ نیست

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