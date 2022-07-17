عید غدیر در شیراز هیئت کجا برویم؟

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: جشن‌های مردمی دهه ولایت به گوشه گوشه شهر حال و هوای عیدانه بخشیده است. حرم های شیراز که مانند هرسال برنامه ویژه عیدانه را از ابتدای دهه ولایت اعلام کردند.

بنابر اعلام حرم مطهر احمدابن موسی روزهای شنبه و یکشنبه ۲۵ و ۲۶ تیر، بعد از نماز ظهر و عصر، حجت الاسلام عالی به سخنرانی داشته و بعد از نماز مغرب و عشا، حجت الاسلام سعیدی سخنرانی می‌کند و امیر عارف به مداحی می‌پردازد.

روز دوشنبه، ۲۷ تیر، مصادف با روز عید غدیر، ساعت ۹ صبح خطبه این روز توسط امیر عارف خوانده می‌شود.

درکنار برنامه‌های رسمی، برنامه‌های عیدانه مردمی در گوشه و کنار شهر می‌درخشد.

یکی از ویژه برنامه‌های این ایام (ده شب ده جشن ده محله) بود که به همت گروه‌های همدل علمدار جهاد رقم خورد. این برنامه‌ها برای دو شب باقی مانده بدین شرح است:

۲۶ تیرماه: خیابان مسلم خیابان معراج روبروی مسجد بقیه الله عج

۲۷ تیرماه: ابتدای خیابان لشکری بوستان سعدی

موکب غدیری ماح نیز به مدت ۱۰ شب در ابتدای خ شهید کشوری بوستان سعدی (لشکری سابق) پذیرای عاشقان علی است و تا یک شب بعداز عیدغدیر ادامه دارد.

موکب دختران زهرایی به مدت پنج شب از پنج شنبه ۲۳ تیرماه با نقش آفرینی نوجوانان شهر جشن غدیر برپاکرده و اهالی دانشگاه هنر در باغ جهان نمای شیراز نیز به مدت سه شب از ۲۶ تا ۲۸ تیر ماه با برنامه‌های متنوعی چون قصه خوانی، نقاشی و بازی و مسابقه در شادی اهل بیت ابراز ارادت می‌کنند.

بچه‌های کافه شهدا مانند سابق در بلوار چمران جشن غدیر برپا می‌کنند و یکشنبه شب با برنامه‌های شادمانه میزبان عاشقان اهل بیت (ع) هستند.

مهدیه بزرگ شیراز هم روز عید غدیر دوشنبه هفت صبح با سخنرانی حجت الاسلام علیرضا حدائق و مولودی خوانی حاج کاظم محمدی عیدالله الاکبر را گرامی می‌دارند.

هیأت هم‌رزمان حسین دوشنبه هفت عصر با شعرخوانی و مولودی خوانی در فرهنگسرای رسانه جشن غدیر برپا می‌کنند.

هیأت هیام الزهرا نیز باحضور زهرا عباسی باموضوع نقش زنان در حکومت امیرالمومنین عصر سه شنبه در حسینیه ثارالله مراسم عیدانه ویژه بانوان برگزار خواهد کرد.