پنج کشور در ششمین همایش بین المللی باران غدیر حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری ششمین همایش بین اللمللی باران غدیر امروز (یکشنبه ۲۶ تیرماه) با حضور حجت‌الاسلام محمدرضا زائری دبیر همایش و مجتبی رحماندوست مدیر دفتر هنر و ادبیات بیداری حوزه هنری در سالن صفارزاده حوزه هنری برگزار شد.

رحماندوست در ابتدای نشست گفت: همایش باران غدیر چندین سال به دلایل مختلفی از جمله کرونا برگزار نشده است. برداشت ما این است که با انتشار حبّ اهل بیت، زمینه ظهور حضرت ولیعصر و به ویژه بعد از بیداری اسلامی که نه گفتن به حکام ظلم بود، نزدیک شود، چراکه نتیجه، حبّ اهل بیت و ترویج فرهنگ امیرالمومنین است.

وی افزود: باران غدیر، جلسه‌ای هنری و ادبی در جهت گردهمایی اندیشه‌های مختلف از کشورها و فرهنگ‌های دیگر با رویکرد مدح و پرداختن به حضرت امیرالمومنین است. بعضاً هم در این همایش بهترین اشعاری را از غیرمسلمانان برای حضرت علی (ع) شنیده‌ام.

رحماندوست گفت: اکثراً می‌گویند ما با چنین برنامه‌هایی به دنبال شیعه کردن مردم هستیم اما ما دنبال شیعه کردن مردمان نیستیم و هدف گذاری برای آن نداریم و نداشته‌ایم اما محب اهل بیت شدن، جریانی است که اتفاق افتاده است. راهپیمایی اربعین یکی از نمودهای این محب اهل بیت شدن است که البته فراتر از شیعه و مسلمان رخ می‌دهد.

مدیر دفتر هنر و ادبیات بیداری حوزه هنری در مورد عنوان این همایش گفت: نام این همایش در چند دوره مطر الغدیر بود. مطر بارانی است که حکایت از نزول رحمت و عذاب می‌دهد؛ غدیر باران رحمت است و ما امسال اسم این همایش را قیس الغدیر گذاشتیم.

حجت الاسلام زائری در این نشست با توضیح چرایی برگزاری چنین رویدادی افزود: جریانی در مسیحیت لبنان و برخی کشورهای دیگر در مدح امیرالمومنین وجود دارد که نمونه‌هایی چون کتاب جورج جرداق را می‌بینیم که از اظهار علاقه مسیحیان لبنانی به امیرالمومنین (ع) و یک نقطه مشترک بین آنها، رویکرد ادبیات و هنر عاشورایی و مقاومت است. چنین هنرمندانی هستند که نیاز به قدردانی دارند؛ همچنان‌که علامه امینی ثابت کرد که غدیر فقط ادعای شیعه نیست بلکه به غدیر همه اذعان داشتند. همایش باران غدیر استمرار این کار است و هنرمندان و شاعران مسیحی، کلیمی، یهودی و زرتشتی در مورد امیرالمومنین (ع) اثر خلق کردند.

وی با اشاره به اینکه ششمین همایش بین‌المللی باران غدیر یکشنبه دوم مردادماه آغاز می‌شود، برنامه‌های این رویداد را تشریح کرد و گفت: از پنج کشور در این دوره از همایش مهمان داریم و از هند، عراق، لبنان، سوریه و فلسطین در این دوره از جشنواره حاضر هستند. ۱۵ نفر از این پنج کشور در این همایش شرکت می‌کنند که این افراد هر کدام دارای مرجعیت بالایی در محیط اجتماعی و منطقه خود هستند و اساساً اینکه این افراد شاخص باشند، مدنظر ما بود.

دبیر همایش باران غدیر افزود: این همایش را با همکاری آستان قدس رضوی، معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اوقاف برگزار می‌کنیم.

وی درباره برنامه‌های همایش گفت: مهمانان ما با فاصله یکی دو روزه به تهران می رسند. یکشنبه دوم مرداد برنامه اصلی است، یک برنامه هم در مشهد تحت عنوان شب شعر داریم. دوره‌های قبل سفر به شیراز، اهواز و اصفهان را برای میهمانان تدارک می‌دیدیم که این مساله بستگی به هماهنگی استان‌ها و شعرای ایرانی دارد. در حال حاضر برنامه تهران و مشهد قطعی شده است. برنامه بازدید از مراکز علمی و دانشگاه‌ها از جمله برنامه‌های جنبی این همایش است.

حجت الاسلام زائری در پایان افزود: بخشی از آثار همایش باران غدیر محتوایی است که افراد در همایش عرضه می‌کنند؛ به عنوان مثال تعدادی تابلو اشعار در این همایش عرضه می‌شود.

ششمین همایش بین‌المللی باران غدیر با حضور چهره‌های شاخص و برتر حوزه هنرهای تجسمی، ادبیات و شعر غیرمسلمان محب اهل بیت از چندین کشور جهان برگزار می‌شود.

در پایان این نشست، از پوستر همایش بین المللی باران غدیر رونمایی به عمل آمد.