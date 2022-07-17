فاز اول کارخانه قند یاسوج تا ۸ ماه آینده راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احسان عسکری بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با بهره برداری این طرح در مرحله نخست برای ۵۰ نفر اشتغالزایی ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه در مراحل بعدی نیز، برای ۲۰۰ نفر شغل ایجاد می‌شود، گفت: با توجه به اولویت‌های دولت و تاکید استاندار راه اندازی واحدهای راکد در دستور کار قرار دارد.

عسکری تصریح کرد: در جلسه‌های رفع موانع تولید برای کارخانه قند یاسوج، مقرر شد که سه میلیارد بدهی این کارخانه تقسیط شود.

وی افزود: در این راستا، دو میلیارد تومان بدهی گاز و یک میلیارد تومان بدهی تأمین اجتماعی کارخانه قند یاسوج تقسیط و در حال پرداخت است.