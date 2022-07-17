محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با استقرار توده هوای گرم و مرطوب روی استان خوزستان تا روز سه شنبه وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

وی از افزایش رطوبت و شرجی در مناطق جنوب و مرکز خوزستان خبر داد و افزود: از روز سه شنبه تا پایان هفته با تشدید جریانات جنوبی، افزایش رطوبت و شرجی در مناطق جنوب، غرب و مرکز و شمال استان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: در شبانه روز گذشته بستان با ۵۰.۵ و ایذه با ۲۴.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط گزارش شده‌اند.

سبزه زاری گفت: همچنین در همین مدت نیز حداکثر دمای اهواز به ۴۸.۲ و حداقل به ۳۰.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.