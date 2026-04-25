۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

سامانه بارشی تا روز چهارشنبه در خوزستان فعال است

اهواز – مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: سامانه بارشی تا اوایل روز چهارشنبه در استان فعال است و سبب رگبار، رعدوبرق، تندباد لحظه‌ای و ریزش تگرگ در برخی مناطق می‌شود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این ایام با توجه به بالا بودن شاخص‌های ناپایداری، احتمال نفوذ گردوخاک همرفتی به مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان وجود دارد.

وی بیان کرد: شمال خلیج فارس در این مدت مواج بوده و در برخی ساعات همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته، بهبهان با ۳۳.۵ درجه و دهدز (دزپارت) با ۱۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه‌زاری تصریح کرد: اهواز در همین بازه زمانی به بیشینه دمای ۳۲.۳ و کمینه ۱۸.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 6810653

