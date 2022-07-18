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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۹:۰۴

رئیس سازمان سنجش به مهر خبر داد:

کنکور ۱۴۰۲ با ۴ تغییر قطعی برگزار می شود

کنکور ۱۴۰۲ با ۴ تغییر قطعی برگزار می شود

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: چهار تغییر مهم شامل «حذف دروس عمومی»، «تاثیر قطعی سوابق تحصیلی»، «حذف زیرگروه ها» و «برگزاری دو بار در سال» در کنکور ۱۴۰۲ اجرایی می شود.

دکتر عبدالرسول پورعباس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شورای سنجش و پذیرش دانشجو برگزار شد و سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرده است که مصوبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اصلاحات کنکور ۱۴۰۲ را اجرا می‌کند.

وی افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تغییرات کنکور ۱۴۰۲ قانون است و طبق تاریخ تصویب نیز ما به عنوان مجری برگزاری کنکور، موظف هستیم آن را اجرا کنیم.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: در سازمان سنجش در حال نگارش آئین نامه اجرایی کنکور ۱۴۰۲ هستیم و پس از تدوین به شورای سنجش و پذیرش دانشجو ارائه می‌شود و پس از تصویب در شورای سنجش و پذیرش اطلاع رسانی می‌شود.

وی یادآور شد: کلیات تغییرات کنکور ۱۴۰۲ پیش از این هم به اطلاع داوطلبان رسیده است و چهار تغییر مهم در کنکور ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود.

پورعباس اظهار داشت: آئین نامه اجرایی پس از نهایی شدن و تصویب در مراجع ذیربط هر چه زودتر به اطلاع داوطلبان می‌رسد و تلاش می‌کنیم در مدت کوتاهی آن را به تصویب نهایی برسانیم.

وی با اشاره به چهار تغییر مهم در کنکور ۱۴۰۲ گفت: «حذف دروس عمومی»، «تاثیر قطعی سوابق تحصیلی»، «حذف زیرگروه ها» و «برگزاری دو بار در سال» در کنکور ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود.

وی افزود: با حذف زیرگروه‌ها یک نمره کلی برای داوطلب در نظر گرفته می‌شود.

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کد مطلب 5540837

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نظر شما

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    نظرات

    • IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      140 13
      پاسخ
      دست شما درد نکنه اقای عباس پور که سر قولت موندی مگه شما خودت نگفتی تا ۱۵ تیر فرصت میدیم چی شد الان که ۲۵تیره واقعا براتون متاسفم جلوی یه تقلب کنکور نگرفتی الان میخواین جلوی نهاای بگیرین
      • مبین IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
        22 3
        این نشون میده که وقتی رییس و سردسته و ریسس ماجرا یکی باشه ، اعضای ان هیچ عددی حساب نیستند و فقط وز‌وز‌ میکنند
    • محسن IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      97 21
      پاسخ
      فاتحه اموزش خونده شد با تصویب این مصوبه اخه کنکوری که یک بار درسال برگزار میشه اینقدر تقلب هست وای به امتحانات نهایی
    • رضا IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      98 18
      پاسخ
      خدا از سرتون نگذره که با سرنوشت ما بازی میکنید وهر ساعت گیر دادین به این دانش اموزان بیچاره کنکوری .اقای رییس روساها ما جوونها که براتون مهم نیستیم پس خواهشا دست از سر کچلمون بردارین وکاری به کنکور مون نداشته باشین وهر ساعت براش قانون نتراشین
    • IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      123 18
      پاسخ
      خدا ازتون نگذره بدبختمون کردین من تو مناطق محروم با معدل پاین دیگه امیدی برای درس ندارم خدا نابودتون کنه حق منو ضایع کردین امیدمو نا امید کردین ایشالله تو زندگی خیر نبینید خودتون خانوادتون که ایننده مونو سیاه کردین بی سواد های نفهم
      • ابوالفضل IR ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
        12 18
        وقتی معدلت پاینه انتظار داری کنکورت بالا در بیاد اول خوب فکر کن بعد حرف بزن ابن مصوبه عالیه
    • IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      64 6
      پاسخ
      اقا این حذف زیرگروه چیه رسما؟ اخه یعنی چی که تو پزشکی میخواین ضریب بدین به زمین شناسی! یا مثلا ضریب ریاضی در پذیرش مثلا مدیریت یکی باشه با پزشکی؟ یا مثلا ضریب شیمی در پذیرش دارو با دندون و پزشکی یکی بشه؟ خدایییی چی نوشتیننننن؟!؟؟!؟؟! کی نوشته این مصوبه روووو
    • محمدی IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      52 4
      پاسخ
      اونایی ک چند سال پیش دیپلم گرفتن ینی ظلم ب اونا آخه ی دانش آموز چقد می‌تونه انرژی رو چندتا ازمون و امتحان تقسیم کنه دهه شصتیا و هفتادی ها کلا ب فنا رفتن ب این مانع هایی ک گذاشتن دیگ کسی میل ادامه تحصیل نداره
      • امید حمیدی IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
        18 57
        خدا برکتتون بده ما از اول سال نخوندیم عمومی اونایی که مخالفن یا نظام قدیم هستن یا اصلا شرکت کننده ۱۴۰۲ نیستن بعدد من نمی‌فهمم اینا که به ظاهر میگن از مناطق محروم هستند ناراضی هستند ؟! افرادی که مخالف هستید حواستون باشه که شما نیازی به خواندن عمومی های دهم و یازدهم نیست ۱۴۰۲ ها می فهمند من چی میگم
      • بی خیال IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
        4 18
        اقای امید حمیدی کاملا باهاتون موافقم من که 1402 کنکور اولمه حذف عمومی خیلی به نفعم شده چون دقیقا از زمانی که وارد دهم شدم گفتن عمومیا حذف میشن و اصلا وقت نزاشتم براش به نظر من که این طرح اجرا شدنش بهتر از اجرا نشدنشه و البته در حال حاضر هر دوتاشون پر از ایرادن
    • IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      51 7
      پاسخ
      چرا چرا واقعا با سرنوشت جوونا بازی میکنید می سپاریمتون به خدا ما که هیچ جا زورمان نرسید اینجا هم در حقمان ظلم کنید چیکار دارین به کنکور واقعا بزارید مثل قبل باشه شاید یکی نتونست امتحان نهایی شو خوب بده این چه کاریه خواهشا کمی درک کنید بخدا اه این بچه ها میگیرتون چرا ...
    • مهدیه IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      63 5
      پاسخ
      آنقدر دم از عدالت میزنین عدالتتون همین بود الان منی که نظام قدیمیم توی یه منطقه محروم که تموم امیدم به کنکور بود الان چیکار کنم؟ خسته ایم دیگه دست از سرمون بردارین با این قوانین مسخرتون.امیدوارم خود مولا علی جوابتون رو بده
    • علی IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      43 4
      پاسخ
      سلام این مصوبه پر اشکال اولین بار در آخرین جلسه شورا در دولت قبل تصویب شد و ابلاغ آن اشتباه تر از تصویبش بود بای دید که با این کار تقلب و فساد در آموزش چه قدر فراگیر خواهد شد!
    • IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      34 5
      پاسخ
      لعنت ب بی فکریتون نابودم کردید همسن من توی منطقه محروم درس خوندم اموزش بد مجازی و اینا هنه معدل بدی داشتم و سعی میکردم با خوندن عمومی ها مثل دینی ی کمی ب درصد هام اضافه کنم خدا لعنتتون کنه منم برم بمیرم‌فقط انیدی ب زندگی نیست
    • مهسا IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      41 8
      پاسخ
      خدا نگذره ازتون ، از وقتی شنیدم دندونم درد میکنه 😔
      • 0993115300 IR ۱۹:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
        11 8
        حالا چرا دندونت
      • نازی IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
        10 2
        😔😔😔
    • سیما IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      47 5
      پاسخ
      منی که سوابق تحصیلی ندارم چی منی که پول ندارم چی منی که دوست دارم کنکور بدم چی منی که کلی زحمت کشیدم کتاب دست دوم گرفتم چرا پاتون از گلومون برنمیدارن فقط میخوایید ما قشر ضعیف مملکت رو له کنید دلم میخواد یه امتحان ریاضی از آقایونی که طرح رو دادن بگیرم ببینم چند میشن یعنی یه باوجدان بینتون نیست
    • رویا IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      34 6
      پاسخ
      از وقتی این طرح علم کردن انگار یه چیزی تو گلوم گیر کرده به حدی استرس دارم دستام می‌لرزه خدا لعنتتون کنه امیدوارم بچه‌هاتون به روزمون بشینن بفهمید استرس یعنی چی
    • محمد IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      26 3
      پاسخ
      چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد /بیداد ظالمان شما نیز بگذرد این را بدانید که عاشقان علی به نوجوانان ظلم نمیکنند،پس خود را داعیه دار عدالت ندانید
    • IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      27 3
      پاسخ
      اینطوری بی سرو صدا به اونایی که میخان سوالات امتحان نهایی رو میرسونن اینجوری کنکور از حالت اتومات به حالت دستی تغییر فرم میده و اقایون به تدریج شرایطی رابوجود میارن که هرکسیو بخان بهش صندلی پزشکی میدن
    • محمد IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      12 3
      پاسخ
      من کنکوری ۱۴۰۳ هستم . اول که بگم کتاب های درسی خیلی خیلی بیخود شدن . قدیما خود کتاب رو خیلی خوب میخوندن حتی اگه طرف توی روستا بود و امکاناتی نداشت میتونست درصد های بالایی بزنه و پزشکی قبول بشه مثل سال ۸۸ که طرف با معدل ۱۱ ونیم تمام درس ها رو ۱۰۰ زده بودالان من یه سری فرمول توی تست است که کتاب نداره
    • کنکوری ۱۴۰۲ IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      23 10
      پاسخ
      خداحافظ پزشکیم😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
      • زوزو IR ۰۲:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
        3 16
        😂😂😂
      • IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
        11 0
        و البته خداحافظ سلامتی با این وضع ی سری منگل بی خرد پزشکی قبول میشن در اینده نه چندان دور کل بیمارستانای کشور مث بیمارستان حاشیه میشه
    • IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      14 4
      پاسخ
      مگه رادیو پیام نگفت دیروز که ادبیات حذف نمیشه. هر دقیقه یه چیزی گفته میشه. این چه وضعیه واقعا. ما دبیران ادبیات باید هی به بچه ها بگیم بخونید تست ادبیات... نخونید... بخونید.. نخونید... حالا بخونید... تکلیف چیه
    • سرزمین دیوانه ها IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      29 2
      پاسخ
      خدا ازتون نگذره ما چقد بدبختیم که شما واسه ما تصمیم میگیرین
    • حنانه IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      33 5
      پاسخ
      خیلی احمقید. کاش برید همون غلطایی که قبلا انجام میدادید رو بکنید و دست از سر ما دانش آموزای سیاه بخت بردارید. ما چه گناهی کردیم؟ هر روز برنامه میریزیم برای فردا، فردا میاید گند میزنید توش یه حرف جدید میزنید. کی قراره جواب مارو بدهه؟ به زمین گرم بخورید خب. کنکور دوبار در سال؟ یکبارش انقد تقلب داشت..
    • IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      20 5
      پاسخ
      ازدواج را از جوانان گرفتید تنها امیدی به تلاش خود اشتند انم گرفتید ایا کدام دشمن با جوانان خود این گونه رفتار میکند خدا هاکم است
    • زهرا IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      19 2
      پاسخ
      نکنید ب قران ماهایی ک تو منطقه محروم هستیم چه گناهی کردیم خدا ازتون نگذره
    • ملیکا IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      39 1
      پاسخ
      انشاءالله حلواتونو من خودم بپزم که اینقد اذیت میکنید بچه ها رو لعنت بیاد بهتون دیوانه کردین بچه ها رو چند تا بی سواد بهم رسیدین که معلوم نیس تو اون سرتون به جا عقل چی گذاشتن
    • مهدی IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      24 5
      پاسخ
      متاسفم براتون امیدوارم یه روز خوش تو زندگیتون نداشته باشین
      • پیش بهار IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۴
        0 0
        کاملاً بهات موافقم
    • امیر IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      39 4
      پاسخ
      امتحان نهایی سلیقه ای تصحیح میشه.آزمونی نیست که اعتبار داشته باشه .ضمنا تقلب با بغل دستی راحت تر صورت میگیره
    • ناشناس IR ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      12 7
      پاسخ
      حذف درس مهمی مثل زبان انگلیسی از کنکور کاری است اشتباه . این طرح عجولانس و باید حداقل 5 سال روش کار کرد نه یه سال .
    • امین IR ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      5 7
      پاسخ
      من یه چیزی رو نمی فهمم! تأثیر "قطعی" سوابق تحصیلی یعنی چی؟ مگه قبلاً قطعی نبود این تأثیر؟ تنها تفاوتش با قبل اینه که این تأثیر افزایش پیدا کرده. قبلاً 30 درصد بود و حالا با ده درصد افزایش به 40 رسیده.
    • ستاره IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      9 36
      پاسخ
      خیلی عالی شد دمتون گرم دیگه نیازی نیست درسای الکی مث دینی بخونم♥
      • ندا IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
        5 1
        چرا پرت و پلا میگی نیازی نیست دینی بخونی؟ طبق طرح جدید باید دروس عمومی رو برای امتحان نهایی بخونی و اگر یک درسی را 19.75 بشی از بیست هزار نفر عقب تری و رشته ی خوب دانشگاه را از دست می دهی. در حالی که قبلا اگر عمومی ها را در کنکور 50 درصد میزدی جزء سه هزار نفر اول بودی.
    • کنکوری IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      28 3
      پاسخ
      خیلی ادمای مسخره ای هستید...کنکور با اون همه سختگیری ..چکاپ بدنو نمیدونم دزدگیر و دوربین مخفی و...باز تقلب هست حالا نهایی که راحت میشه تقلب کرد رو اومدین قطعی کردین؟دروس عمومی حذف؟؟یه درسی مثل زبان برای دکتر نباید مهم باشه؟؟کسی که زبان بین المللی بلد نیست ..واسه دکتر زشت نیست؟؟
    • کنکوری IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      27 6
      پاسخ
      تاحالا به نظرات نگاه کردید منگلا؟؟؟بالای ۹۰ درصد مخالفن ...تاحالا سعی کردین یه کم به حرف مردم گوش بدید؟؟؟؟؟خدا ازتون نگذره..اصلا نگذره...هممون رو بدبخت کردید
    • هرکی IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      22 4
      پاسخ
      این مصوبه بی سوادی همتون رو میرسونه...
    • یوسف IR ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      25 3
      پاسخ
      خدا ازتون نگذره نمی بخشمتون به خدا😔 خیلی کثافت هستید .من که نظام قدیم بودم و منطقه محروم درس خوندم چه گناهی دارم .به نظرم باید از رهبری خواست که این قوانین رو ملغی کنند
    • وطن IR ۰۶:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      18 5
      پاسخ
      ما که معدلمون‌پایینه چیکار کنیم بیمعزه ها
      • IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
        1 7
        در حد معدلت و حقت بهت میرسه نه بیشتر ی عده عادت کردن با سطح علمی پایین و با هزینه زیاد کلی کلاس و کتاب و دی وی دی بخرن که صرفا تکنیک های بی اساسی رو یاد بگیرن که فقط به درد کنکور میخوره نمیگم طرح خوبیه اما اگه درست اجرا بشه بهتر از قبله
    • حسین آقا IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      16 1
      پاسخ
      فساد بیشتر، همه چیز برای پولدار ها حتی آموزش. خدایا فقط امید ما به تو نه به خلق تو. مسئولان مرتبط تو دنیا اگه تونستیم پاسخگو می کنیم تون. نشد آخرت باید پاسخگو باشید به فکر اونجا باشید.
    • امین دری IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      11 12
      پاسخ
      سلام با این یه دونه موافقم البته نه پولدارم نه بالاشهری هستم فک می کنم من نظرات دوستان را که می خوندم بعضی از دوستان از سوابق تحصیلی برداشت اشتباه دارند دوستان عزیز منظور نمره برگه امتحان نهایی سال دوازدهم شما است و نه معدل یا نمره های سال قبل
    • امیر IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      15 4
      پاسخ
      مثلا استرس کنکورو کم کردید.الن باید 11بار کنکور شرکت کنیم
    • مهدی IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      13 3
      پاسخ
      جلوی تقلب های کنکورو که نتونستید بگیرید. اما حتما حتما امتحان نهایی بدون تقلب صورت میگیره😑 ۳بار
    • IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      5 22
      پاسخ
      عای یه تصمیم خوب برا بچه هامون گرفتین خدا کنه این تصمیم برای همیشه باشه
    • علی IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      5 26
      پاسخ
      سلام عرض باتشکر از مصوبه عالی که بالاخره اجرا شد دوستان که درس بلدن براشون مهم نیست کنکور باشه یا ازمون نهایی
    • میکاییل IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      20 6
      پاسخ
      با سلام به همه ی عزیزان کنکوری که میخوان کنکور 402 رو شرکت کنن: بیشتر از 60 درصد همه میدونیم این کار شورای انقلاب فرهنگی کار غلطی هست چون بدون فکر و به نفع بعضی ها گرفته شد. بیایید کنکور 402 ثبت نام نکنیم فقط میشه از این طریق صدای هم باشیم. وقتی میدونیم این کار غلط هست.
      • IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
        1 0
        فکر کردین ما از خدامونه با این وضع تقلب و ناعدالتی کنکور بدیم مجبوریم چون یک سال هم زودتر فارغ التحصیل بشیم و حداقل بتونیم درامد داشته باشیم که خرجمون از خانواده جدابشه خیلیه درک اقشار ضعیف اینقد سخته؟
    • IR ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      12 4
      پاسخ
      خدا ازتون نگذره
    • نا شناس IR ۰۱:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
      2 7
      پاسخ
      عالی دمتون گرم ، ایشالله هر چه زودتر به تصویب نهایی برسه از این بهتر ؟! کنکور دو بار برگزار میشه سوابق تحصیلی حساب میشه عمومی ها حذف میشه و دیگه لازم نیست درسای چرتی که تو هیچ کجای زندگیمون ازش استفاده کنیم رو الکی بخونیم دمتون گرم کنکوری 1402 هستم به امید خدا ایشالله تصویب میشه
      • زهرا IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
        3 1
        چرند نگو خواهش یعنی چی انشالله تصویب میشه کلی آدم معدل پایین هست میخوان این فرصتو جبران کنن چی میگه علاف
    • FR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
      5 2
      پاسخ
      خدایا به حق دست های بریده ی ابوالفضل العباس دست های پور عباس راقطع کن .خدا بحق دوازده امام چهارده معصوم تا موقع کنکور 1402 پور عباس زیر شیمی درمانی باشه.خدا ریشه این افراد رابکن که بی عدالتی می کنن.خدایا روز خوش نبینی نه خودت نه فرزندانت باسرنوشت فرزندانمون بازی میکنید
    • ندا IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
      5 2
      پاسخ
      این مصوبه یعنی کسانی که پول ترمیم معدل ندارند، به زباله دان بروند.شما که اینقدر از سرمایه داری غرب می گویید خودتان که بدترید.
    • علی IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
      4 1
      پاسخ
      یادمون نرفته داشگاه های اروپایی هنوز از تقلب دانشجوهای ایرانی در دوران کرونا و پسا کرونا درحیرت هستند!!!!شما که هیچی بزرگتراز شما هم نتونستند جلوی تقلب را بگیرند البته با پیشرفته ترین امکانات این طرح فقط برای معتبرتر کردن مدرک دیپلم برای خروج قشر نخبه یا ثروتمندان جامعه به دانشگاه های خارج از کشورهس
    • IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
      8 9
      پاسخ
      به نظر من یکی از بهترین مزیت های این طرح حذف اوناییه که چندین ساله دارن کنکور میدن امارو بردن بالا و عملا به زود کلی کتاب و فیلم و کلاس ظرفیت رشته های خوبو پر میکنن ادمایی که نه تواناییشو دارن نه استعدادشو و نه حقشو اما با یاد گرفتن تکنیک های بی اساس که فقط به درد کنکور میخوره درصد بالا میزنن
    • سمپادی IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
      3 8
      پاسخ
      خیلی هم عالی شد دیگه درسای چرت پرتی مثل دینی و ادبیات رو لازم نیست حفظ کنیم
    • ماهور IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
      3 3
      پاسخ
      بمیرید
    • سیاست IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
      3 2
      پاسخ
      برای من فرقی نداره من برای هدفم تلاش میکنم اما باید توجه داشت که تقلب تویه ازمون نهایی برا بچه پولدارا راحت تره چون معلمی که حقوقش چس قرونه و طرح رتبه بندی هنوز زایدین زیریش و از زندگیشون ناراضی هستن میشه با یکم پول خریدش و دوم اینکه این طرح اگه باعث میشد دست موسسات کنکوری رو حذف کنه الان اونا...
    • IR ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
      8 3
      پاسخ
      خیلی تصمیم بدی بود ...
    • هلیا IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
      3 1
      پاسخ
      چرا برای انتخابات باید رای بدیم ولی کاری که مربوط به خودمونه نظر ما رو نمیپرسین من خونمون شهرستان شاگرد اول بود امتحانات نهایی به خاطر یه اتفاق معدلم شد ۹ من چه گناهی کردم ما دوس داریم طرح مسخره لغو بشه امسال سوالات کنکور تقلب شد امتحانات نهایی هم تقلب میشه تو ایران فقط کنکور عدالت داشت اونم جمع
    • بازنشسته فرهنگی IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
      5 1
      پاسخ
      بااین مصوبه میدان تقلب گسترده تر شد وراه باز شد برای رانت وپارتی بازی پول داران ومقام داران وکسانی که قانون را می فرو شند .
    • IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
      0 0
      پاسخ
      این سوابق تحصیلی را برای پشت کنکوری ها ک تطبیق میشه یا نمیشه.؟
    • DK ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
      1 0
      پاسخ
      از شانس من کاش چند سال زودتر به دنیا می اومدم به این مصوبه گل و بلبلتون بر نمیخوردم آخه چرااااااااا خدا همونقدر که من فشار روانی تحمل میکنم سرتون بیاره ایشالله
    • DK ۱۹:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
      1 0
      پاسخ
      ببخشیداااا البته ولی انشالله به حق پنج تن به زمین گرم بخورین
    • یه بدبخت ایرانی ES ۲۳:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۳
      1 0
      پاسخ
      خدایا خودت نجاتمون بده از دست اینا
    • e IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۴
      1 0
      پاسخ
      بابا تورو خدا مصوبه رو لغو کنید به خدا به ما نگفتن که تاثیر معدل قطعیه
    • ناشناس IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      بااین کار زندکی خیلی از جوانان را تباه کردید خدا سزایی کارتونو سر عزیزانتون میاره کسایی هستن بخاطر مشکلات نمیتونن ترمیم معدل کنن

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