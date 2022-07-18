کنکور ۱۴۰۲ با ۴ تغییر قطعی برگزار می شود

دکتر عبدالرسول پورعباس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شورای سنجش و پذیرش دانشجو برگزار شد و سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرده است که مصوبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اصلاحات کنکور ۱۴۰۲ را اجرا می‌کند.

وی افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تغییرات کنکور ۱۴۰۲ قانون است و طبق تاریخ تصویب نیز ما به عنوان مجری برگزاری کنکور، موظف هستیم آن را اجرا کنیم.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: در سازمان سنجش در حال نگارش آئین نامه اجرایی کنکور ۱۴۰۲ هستیم و پس از تدوین به شورای سنجش و پذیرش دانشجو ارائه می‌شود و پس از تصویب در شورای سنجش و پذیرش اطلاع رسانی می‌شود.

وی یادآور شد: کلیات تغییرات کنکور ۱۴۰۲ پیش از این هم به اطلاع داوطلبان رسیده است و چهار تغییر مهم در کنکور ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود.

پورعباس اظهار داشت: آئین نامه اجرایی پس از نهایی شدن و تصویب در مراجع ذیربط هر چه زودتر به اطلاع داوطلبان می‌رسد و تلاش می‌کنیم در مدت کوتاهی آن را به تصویب نهایی برسانیم.

وی با اشاره به چهار تغییر مهم در کنکور ۱۴۰۲ گفت: «حذف دروس عمومی»، «تاثیر قطعی سوابق تحصیلی»، «حذف زیرگروه ها» و «برگزاری دو بار در سال» در کنکور ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود.

وی افزود: با حذف زیرگروه‌ها یک نمره کلی برای داوطلب در نظر گرفته می‌شود.

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