«از تبار قلم» با تجلیل از نویسندگان بومی

به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین که عصر یکشنبه در تالار بیضای اردبیلی و با حضور مسئولان و فعالان عرصه نویسندگی و فرهنگی برگزار شد، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل با تبریک عید غدیر و دهه امامت و ولایت اظهار کرد: یکی از رسالت‌های اصلی دستگاه‌های فرهنگی تجلیل و تکریم از اهالی قلم و نویسندگانی است که متعهدانه در مسیر انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن گام برمی‌دارند.

پروانه رضاقلیزاده به برگزاری ویژه برنامه «از تبار قلم» اشاره کرد و گفت: در این برنامه نهاد کتابخانه‌های عمومی تلاش می‌کند تا از پدیدآورندگان آثار مکتوب تجلیلی شایسته داشته باشد که دومین برنامه را بعد از سپری شدن ایام کرونا شاهد هستیم و امیدواریم همچنان این برنامه ادامه پیدا کند.

وی تصریح کرد: در برنامه امروز و در گام دوم سعی کردیم تا از آثار ارزشمند «رحمان شاه محمد اردبیلی» نویسنده برجسته این دیار تجلیلی داشته باشیم و در برنامه‌های بعدی نیز از دیگر نویسندگان و چهره‌های فرهنگی و نویسندگی استان اردبیل قدردانی خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل افزود: تلاش ما بر این است تا با توسعه برنامه‌های نشاط‌آفرین در این عرصه بیش از گذشته مردم را ترغیب و تشویق به امر کتابخوانی و مطالعه کنیم.

رضاقلیزاده برنامه‌های «از تبار قلم» را در راه توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی مؤثر و ارزشمند توصیف کرد و ادامه داد: سعی خواهیم کرد تا در این رویداد جوانان و نوجوانان را ترغیب به نویسندگی و کتابخوانی بکنیم.

در این مراسم یکی از نویسندگان اردبیلی نیز به آثار ارزشمند شاه محمد اردبیلی اشاره کرد و گفت: این چهره فاخر صادقانه و متواضعانه در حوزه نویسندگی قلم‌فرسایی می‌کند و همواره سعی کرده در عرصه‌های هنری از هنر موسیقی گرفته تا هنر چوب با جذابیت و صداقت کارهای خود را به پیش ببرد.

علی مکارمی‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: سال‌هاست که بنده به عنوان یک معلم با این نویسنده آشنا هستم و یقین دارم که او با عشق و علاقه در این مسیر گام برداشته و همواره سعی کرده تا با آثار خود هویت این دیار را احیا کرده و اجازه ندهد در گذر زمان تاریخ، فرهنگ و مدنیت اردبیل به فراموشی سپرده شود.

وی اضافه کرد: در عصری که گویی انسان‌ها جدا از هم زندگی می‌کنند، این نویسنده سعی کرده تا در نسل جدید نوعی همبستگی و همراهی را در احیای هویت به وجود آورد و اثر فاخر دیگر او ماکت «نارین قلعه» است که در این اثر نیز سعی کرده تا هویت اردبیل را به نمایش بگذارد.

رضا کاظمی از دیگر نویسندگان اردبیلی نیز با ستودن اثر ارزشمند «از آرتاویل تا اردبیل» به عنوان کتاب ۲ جلدی رحمان شاه محمد اردبیلی بیان کرد: در این کتاب که تاریخ اردبیل و هویت آن به شایستگی به قلم کشیده شده از زوایای مختلف این میراث ارزشمند به نمایش گذاشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان شاه محمدی ۲ جلد کتاب با نام «از آرتاویل تا اردبیل» را منتشر کرده و در کنار آن مجموعه مقالات متعددی را در حوزه فرهنگی و هنری چاپ و منتشر کرده است.

در پایان این مراسم در کنار شعرخوانی و قرائت بخشی از کتاب، از این نویسنده اردبیلی تجلیل شد.