موضع گیری ائتلاف دولت قانون عراق درباره نشست جده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبر المعلومه، «فاضل موات» از رهبران ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق گفت که مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور باید به علت شرکت در نشست جده در پارلمان حضور یابد و در این مورد توضیح دهد.

وی افزود: پافشاری الکاظمی برای حضور در نشستی تحت نظارت آمریکا و رژیم صهیونیستی و مشارکت اکثر کشورهایی که به دنبال عادی سازی روابط با تل آیو هستند، مایه نگرانی در مورد آینده عراق است.

این رهبر ائتلاف دولت قانون ادامه داد: اهدافی اعلامی در جریان نشست جده، بسیار متفاوت با اهداف و مباحثی است که پیشت پرده مطرح و توافقنامه‌هایی برای حمایت از منافع رژیم صهیونیستی امضا شد.

پیش از این نیز یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون گفته بود که نشستن نخست وزیر عراق با رئیس جمهور آمریکا و کشورهایی که به دنبال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند، بر سر یک میز در نشست جده نقض قوانین عراق است؛ چرا که پارلمان این کشور هر گونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را جرم قلمداد کرده است.