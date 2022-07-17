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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۲۱:۴۲

به دلیل دمای ۵۰ درجه و بالاتر؛

ادارات خوزستان سه‌شنبه تعطیل هستند

ادارات خوزستان سه‌شنبه تعطیل هستند

اهواز- ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌های خوزستان روز سه‌شنبه مورخ (۲۸ تیرماه ۱۴۰۱) به علت دمای ۵۰ درجه و بالاتر تعطیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو هشدار سطح نارنجی اداره‌کل هواشناسی خوزستان مبنی بر افزایش دما و رطوبت و وقوع دمای بالای ۵۰ درجه و بالاتر همراه با پدیده شرجی در اکثر مناطق استان از روز شنبه تا جمعه (۲۵ تا ۳۱ تیرماه) و وقوع دمای ۵۰ درجه و بالاتر در اکثر نقاط استان در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۲۸ و ۲۹ تیرماه و درخواست شرکت برق منطقه‌ای برای تعطیلی مشاغل اداری (به جز مشاغل ضروری) برای پایداری شبکه، همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌های خوزستان در روز سه‌شنبه ۲۸ تیرماه تعطیل اعلام شده است.

تعطیلی مذکور شامل مراکز امدادی، درمانی، بهداشتی، اورژانس ۱۱۵، آتش‌نشانی‌ها، بیمارستان‌ها، بخش‌های عملیاتی دارای نوبت کاری و خدمات شهری شهرداری نیست.

دستگاه‌های اجرایی مشمول تعطیلی، موظف به رعایت دقیق و نظارت بر اجرای آن هستند.

شرکت‌های برق موظف به کنترل و پایش میزان مصرف برق دستگاه‌های مشمول و گزارش کردن آن به استانداری هستند.

کد مطلب 5540875

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    نظرات

    • عدل IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      3 0
      پاسخ
      ای بابا ادارات اهواز توروزهای تعطیل هم برقرارن
    • از دزفول IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      2 0
      پاسخ
      دمای خوزستان از ۵۲درجه بالاتره همه که سرویس و ماشین شخصی ندارن خواهشا تعطیل کنید من وسیله رفت و امد ندارم تو گرما باید بچه ام رو ببرم بذارم خونه فامیل و بیارم چون کارمندم، کولرهای اداره هم جوابگو نیستن خواهشا چهارشنبه ۲۹تیر رو تعطیل کنید

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