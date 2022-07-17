به گزارش خبرنگار مهر، پیرو هشدار سطح نارنجی اداره‌کل هواشناسی خوزستان مبنی بر افزایش دما و رطوبت و وقوع دمای بالای ۵۰ درجه و بالاتر همراه با پدیده شرجی در اکثر مناطق استان از روز شنبه تا جمعه (۲۵ تا ۳۱ تیرماه) و وقوع دمای ۵۰ درجه و بالاتر در اکثر نقاط استان در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۲۸ و ۲۹ تیرماه و درخواست شرکت برق منطقه‌ای برای تعطیلی مشاغل اداری (به جز مشاغل ضروری) برای پایداری شبکه، همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌های خوزستان در روز سه‌شنبه ۲۸ تیرماه تعطیل اعلام شده است.

تعطیلی مذکور شامل مراکز امدادی، درمانی، بهداشتی، اورژانس ۱۱۵، آتش‌نشانی‌ها، بیمارستان‌ها، بخش‌های عملیاتی دارای نوبت کاری و خدمات شهری شهرداری نیست.

دستگاه‌های اجرایی مشمول تعطیلی، موظف به رعایت دقیق و نظارت بر اجرای آن هستند.

شرکت‌های برق موظف به کنترل و پایش میزان مصرف برق دستگاه‌های مشمول و گزارش کردن آن به استانداری هستند.