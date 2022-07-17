اجرای پروژه های آسفالت ریزی در محورهای مواصلاتی و روستایی اهر

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قمری عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر بهسازی و آسفالتریزی راه روستای ورگهان تا ویجنی به طول ۴۵ کیلومتر با اعتبار نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان در حال اجراست و سپس پس از اتمام این مسیر؛ اصلاح روکش آسفالت جاده اهر-ورزقان به طول ۱۲ کیلومتر و با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان به اجرا درمیآید
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای اهر گفت: بهسازی و آسفالتریزی راه روستای باللیقشلاق به طول ۱۶ کیلومتر با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان بهصورت مشارکت اداره راهداری و پیمانکار بخش خصوصی اجرا میشود.
قمری ادامه داد: شنریزی و آسفالتریزی راه روستاهای قشلاق ذاخر و یوزباشلو به طول ۳.۵ کیلومتر که جزو مسیرهای سخت و صعبالعبور محسوب میشود بهزودی به مرحله اجرا میرسد.
وی بابیان اینکه راه روستاهای ابللو و کلوجه که بهسازی و آسفالتریزی خواهد شد، برای این پروژه ۲۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است، تصریح کرد: اخیراً اصلاح روکش آسفالت کمربندی جنوبی اهر بهطول ۷ کیلومتر و با اعتبار ۸ میلیارد تومانی به اتمام رسید، بایستی به خدمت همشهریان برسانیم به رعایت اصول فنی و جلوگیری از هدررفت منابع، خطکشی کمربندی جنوبی پس از تثبیت آسفالت طی دو هفتهی آینده انجام میگیرد.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای اهر گفت: احداث و شنریزی راه روستای سراجهلو با اعتبار ۱۶ میلیارد تومان از دیگر پروژههای راهداری شهرستان اهر در سالجاری است که انجام میشود.
قمری خاطرنشان کرد: همچنین آسفالتریزی ۱۸ کیلومتر از جاده اهر-مشگینشهر با اعتبار نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان عملیاتی میشود.
وی با اشاره به پروژه زیرگذر ورودی شهر اهر یادآور شد: با توجه به قرارداد ۲.۸ میلیارد تومانی پیمانکار پروژه زیرگذر ورودی شهر اهر که به اتمام رسیده بود و این پیمانکار در حد قرارداد پروژه را اجرا کرد و چون پیمانکار ضعیف بود مجبور به ترک تشریفات و انتخاب پیمانکار جدید شدیم. با توجه به سابقهٔی پیمانکار جدید، امیدواریم امسال بخش عبور و مرور به سمت مشکین شهر امسال به دایر شود و در حال حاضر نیز پروژه زیرگذر ورودی شهر اهر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با تأمین و تخصیص اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی نهایتاً تا سال آینده به اتمام میرسد.
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