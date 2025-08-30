اعتبار سالانه محور هراز به ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن تنها بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از فعال شدن ۲۰ پروژه مهم در این بخش با اعتبار ۴ هزار میلیارد تومان در دولت چهاردهم خبر داد. پروژه‌هایی که در سال‌های گذشته نیمه‌کاره مانده بودند، اکنون با پیشرفت‌های چشمگیر در آستانه بهره‌برداری قرار دارند و می‌توانند تحولی چشمگیر در کاهش ترافیک و تسهیل رفت‌وآمد در این استان ایجاد کنند.

وی گفت: در دولت چهاردهم، تحولی بزرگ در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان مازندران به وقوع پیوسته است. ۲۰ پروژه زیربنایی با اعتبار بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان در دست اجراست که بسیاری از آنها پس از سال‌ها توقف، اکنون با پیشرفت‌های چشمگیر به مرحله بهره‌برداری نزدیک شده‌اند.

مدیر حوزه طرح‌های ساخت و توزیع زیربناهای حمل‌ونقل کشور در استان مازندران، اعلام کرد: پروژه‌هایی چون تقاطع سه‌راه جویبار که پیش از این تنها ۱۰ درصد پیشرفت داشت، اکنون به ۷۵ درصد رسیده و طی یک یا دو ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد، همچنین در محور ساری-تاکام سه کیلومتر از این مسیر به بهره‌برداری رسیده و دو کیلومتر باقی‌مانده نیز در حال اجراست.

وی افزود: در هفته دولت، زیرگذر برنجستانک شیرگاه افتتاح شد و همچنین زیرگذر عابرپیاده چای‌باغ نیز کلنگ‌زنی شد واز دیگر پروژه‌های مهم در حال اجرا می‌توان به تقاطع آمل-بابل قدیم و دوربرگردان هریکنده با اعتبار ۲۴۰ میلیارد تومان اشاره کرد که تجهیز کارگاه آن آغاز شده است.

مدیر حوزه طرح‌های زیربنایی مازندران همچنین از افزایش اعتبار سالانه محور هراز از ۱۰۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این محور، طی ماه‌های آینده، چهار کیلومتر از مسیر شامل تونل ۷۰۰ متری و دو پل به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: تحقق این پروژه‌ها در زمان‌بندی مشخص، چشم‌انداز جدیدی برای کاهش بار ترافیکی در استان مازندران فراهم می‌کند و به ویژه در فصول پیک سفر و تعطیلات می‌تواند تأثیرات مثبتی بر تسهیل رفت‌وآمد و کاهش مشکلات ترافیکی داشته باشد.