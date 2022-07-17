به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با موضوع «کمیسیون مشترک اقتصادی عمان و پاکستان» به ریاست مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و با حضور اعضای ستاد مرکب از مدیران دستگاههای ذیربط برگزار شد.
در این نشست، صفری ضمن ابراز خرسندی از به نتیجه رسیدن بسیاری از مصوبات کمیسیون مشترک عمان، بر ادامه برگزاری مستمر و پیگیر کمیسیونهای مشترک اقتصادی تأکید کرد و آن را عامل رشد و توسعه تجارت خارجی دانست و افزود: رئیسجمهوری تأکید ویژه برای برگزاری کمیسیونهای اقتصادی و پیگیری دستاورد سفرهای خارجی دارد. همچنین جدیت در برگزاری کمیسیونهای اقتصادی و پیگیری مصوبات آن موجب رشد ۲۲ درصدی صادرات غیرنفتی در سه ماهه اخیر شده و این روند همچنان افزایشی است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برقراری پرواز مستقیم از عمان به رامسر، برپایی خط کشتیرانی مسافربری و کانتینری به عمان و حل مسائل انرژی را از دستاوردهای مهم کمسیون مشترک با عمان برشمرد و از حضور هیئت عمانی در ایران در هفته آتی خبر داد.
در ادامه این جلسه در خصوص برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی با پاکستان و سرفصلهای مهم قابل طرح در این کمیسیون بحث و تبادل نظر صورت گرفت. مسئله خط لوله و تجارت در نقاط مرزی از موضوعات مهم قابل بررسی است.
همچنین صفری در خصوص خبر آغاز صادرات سیب ایرانی به پاکستان اشاره کرد و راه تبادل مالی این تجارت را تهاتر با محصولات کشاورزی پاکستانی عنوان کرد.
در ادامه حاضرین در این جلسه در خصوص چگونگی همکاری دستگاهها، موانع پیش رو و راهکارهای ارتقای همکاریهای فیمابین، بحث و تبادل نظر و محورها و پیشنهادات خود را ارائه کردند.
در این نشست همچنین در خصوص اهمیت صدور خدمات مهندسی، مسائل مرزی، گمرکی و کشاورزی در کمیسیون مشترک اقتصادی با عراق نیز مطالبی طرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.
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