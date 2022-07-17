خروج بیمارستان سرطان یزد از توقف عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی میرزایی روز یکشنبه در نشستی خبری با بیان اینکه در حال حاضر ۲۵ هزار و ۸۶۴ کارگاه فعال در استان یزد زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی یزد هستند، اظهار داشت: ۹۹۳ هزار و ۲۱۶ نفر در استان یزد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که این تعداد، ۸۰ درصد جمعیت استان یزد را شامل می شود.

وی با اشاره به طرح های اجرا شده توسط تامین اجتماعی به تشریح برخی از این طرح ها از جمله طرح ۳۰۷۰ پرداخت و عنوان کرد: در قالب این طرح، ۳۰ خدمت حضوری به صورت غیرحضوری به بیمه شدگان ارائه می شود که با آن اجرای ۷۰ میلیون مراجعه به تامین اجتماعی کاهش می یابد.

میرزایی همچنین از راه اندازی سامانه ارتباطات مردمی تامین اجتماعی و اجرای طرح نسخه الکترونیک خبر داد و یادآور شد: این طرح ها در راستای تکریم ارباب رجوع و کاهش مراجعات بیمه شدگان اجرا شده است.

وی با اشاره به خدمات بلندمدت و کوتاه مدت اجتماعی یادآور شد: هزینه خدمات بلندمدت این سازمان در استان یزد طی سال گذشته ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد و هزینه خدمات کوتاه مدت نیز در این مدت، ۱۱۳ میلیارد تومان بوده است.

میرزایی در مورد مقرری بگیران بیمه بیکاری نیز بیان کرد: برای مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان یزد در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰۹ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی در مورد بیمه دانشجویی که جزو سوابق کاری دانشجویان به شمار می رود، افزود: حق بیمه این نوع بیمه ۱۲ درصد به مبلغ ماهانه ۵۱۸ هزار تومان، ۱۴ درصد به مبلغ ماهیانه ۶۰۴ هزار تومان و ۱۸ درصد به مبلغ ماهیانه ۷۷۷ هزار تومان است.

مدیرکل بیمه تامین اجتماعی استان یزد همچنین در مورد بیمارستان سرطان تامین اجتماعی نیز بیان کرد: عملیات عمرانی این بیمارستان ۹ سال متوقف بود اما از اسفند ۹۹ عملیات اجرایی آن آغاز شده و اکنون ۴۰ درصد فاز اول آن شامل اسکلت ساختمان پیشرفت کرده است.

۹۵ درصد نسخ تامین اجتماعی یزد الکترونیک صادر می شود

معاون خرید راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی یزد نیز در این نشست با اشاره به اجرای طرح نسخه الکترونیک اظهار داشت: در حال حاضر ۹۵ درصد نسخ تامین اجتماعی استان یزد به صورت الکترونیک انجام می شود.

محمدصادق مدرس افزود: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون، ۱۰ هزار و ۷۰۰ بیمار در مراکز درمانی تحت اجتماعی یزد پذیرش شدند که بیش از ۹۶ درصد آنها بهبود یافتند.