تحریم روسیه، لهستان را با بحران کمبود زغال سنگ روبرو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در ادامه تأثیر تحریم روسیه بر بازار انرژی جهانی، به تازگی «ماتئوش موراویسکی»، نخست وزیر لهستان نیز اذعان کرده است که این کشور با مشکل کمبود زغال سنگ مواجه شده است.

پس از جنگ در اوکراین، لهستان واردات زغال سنگ از روسیه را به طور کامل ممنوع کرده بود. این ممنوعیت نه تنها برای شرکت‌های دولتی، بلکه برای شرکت‌های خصوصی نیز اعمال می‌شود و این موضوع به طور چشمگیری بر وجود زغال سنگ در بازار و قیمت آن تأثیر گذاشته است.

نخست وزیر لهستان درباره کمبود زغال سنگ در این کشور گفته است: امروز بزرگترین مشکل این است که ذغال سنگ کافی وجود ندارد. زیرا زغال سنگ کوره‌ها را در سال‌های اخیر از روسیه تأمین می‌کردیم. از شرکت‌های دولتی خواسته شد تا این زغال سنگ را از کلمبیا، اندونزی، در سراسر جهان برای کشتی‌هایی با زغال سنگ به لهستان سفارش دهند.

پس از آغاز جنگ در اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا مطابق هشدارهای قبلی که به روسیه داده بودند تحریم‌های را علیه این کشور وضع کردند، تحریم‌های که هر روز دامنه آن زیادتر می‌شود و به نظر می‌رسد نه روسیه از تهاجم به اوکراین دست بردارد و نه غرب از تحریم‌های ضد روسی دست بکشد.

از طرف دیگر کشورهای غربی و اعضا ناتو مدام بر طبل تحریم روسیه می‌کوبند و در حالی که اعلام کرده‌اند هیچ نیروی نظامی را به تلافی حمله روسیه به اوکراین، گسیل نخواهند کرد، اما بر تحریم شدید روسیه تاکید دارند.

پیش از این نیز، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در دیدار با مقامات ارشد دولت این کشور اعلام کرده بود که استفاده بیشتر غرب از سیاست تحریم‌ها می‌تواند منجر به بروز عواقبی فاجعه‌بار برای بازار جهانی انرژی شود. رئیس جمهور روسیه تاکید کرد: محدودیت‌های تحریمی روسیه آسیب بسیار بیشتری به کشورهایی وارد می‌کند که آنها را اعمال می‌کنند. استفاده بیشتر از سیاست تحریم‌ها می‌تواند منجر به پیامدهای شدیدتر و بدون اغراق حتی فاجعه‌بار برای بازار جهانی انرژی شود.