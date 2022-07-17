به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی مستقر در وین به برخی اظهارات درباره برنامه هستهای ایران واکنش نشان داد.
در این ارتباط، اولیانوف در حساب توئیتری خود گفت: توانایی (تولید بمب هستهای) به معنای تمایل یا برنامه ریزی (برای تولید آن) نیست. در هر صورت وضعیت کنونی برنامه هستهای ایران محصول سیاست فشار حداکثری ترامپ و بایدن است.
نماینده روسیه در پیام توئیتری دیگری نیز گفت: «به طور دقیق، ایران در واکنش به سیاست فشار حداکثری آمریکا که توسط ترامپ آغاز شد و توسط بایدن ادامه یافت، از مدتها قبل اورانیوم غنیشده تا ۶۰ درصد را تولید میکرد. اما بالاترین مقامهای ایران مدتها پیش به وضوح اعلام کرده اند که تهران تولید سلاحهای هستهای را رد میکند.»
پیش از این، دکتر «کمال خرازی»، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی روز یکشنبه در گفتگو با الجزیره با اشاره به برخی گمانه زنیها درباره احتمال حمله به ایران، تاکید کرد: ضربه زدن به امنیت ایران از سوی کشورهای همسایه با پاسخ ما علیه این کشورها و همچنین پاسخ مستقیم ما علیه رژیم صهیونیستی همراه خواهد شد.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی افزود: در صورت حمله به تأسیسات حساس ایران، ما مانورهای گستردهای را با هدف حمله به عمق رژیم صهیونیستی انجام دادهایم و برای این رخداد آمادگی کامل داریم.
وی در ادامه گفتگو با الجزیره با اشاره به عدم اعتماد ایران به طرف آمریکایی در جریان مذاکرات هستهای نیز تصریح کرد: آمریکا هیچ تضمینی درباره حفظ توافق هستهای ارائه نمیدهد و این مساله امکان رسیدن به هر توافقی را کمرنگ ساخته است.
خرازی افزود: اگر آژانس بین المللی انرژی اتمی، عادل و مستقل بود، اختلافات در زمینه هستهای به سادگی قابل حل بود.
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