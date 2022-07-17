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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۳:۲۱

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۱۰۵

پرچم متبرک عتبه علوی بر فراز گنبد حرم حضرت معصومه(س) برافراشته شد

پرچم متبرک عتبه علوی بر فراز گنبد حرم حضرت معصومه(س) برافراشته شد

قم- همزمان با شب عید سعید غدیر خم پرچم متبرک عتبه علوی بر فراز گنبد حرم حضرت فاطمه معصومه(س) به اهتزاز درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شب عید سعید غدیر خم و پس از اقامه نماز مغرب و عشا، دو پرچم اهدایی آستان مقدس علوی به حرم حضرت فاطمه معصومه (س) برفراز گنبد حرم بانوی کرامت و همچنین در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر به اهتزاز درآمد.

مراسم جشن عید سعید غدیر خم نیز در حرم بانوی کرامت با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مؤمنی و مداحی سید رضا تحویلدار برگزار شد که این مراسم از شبکه استانی نور نیز به صورت زنده پخش شد.

دسته‌های شادی نیز با حضور زائران و مجاورانی که شاخه‌های گل در دست داشتند از نقاط مختلف شهر مقدس قم به سمت حرم مطهر کریمه اهل بیت (س) حرکت کردند و در شب عید سعید غدیر، ولایت امیرالمومنین (ع) را جشن گرفتند.

در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) نیز ایستگاه‌های صلواتی برپا شده بود و با شربت و شیرینی از زائران پذیرایی می‌شد و در میدان آستانه نیز مراسم نورافشانی برگزار شد.

صبح روز دوشنبه ۲۷ تیرماه روز عید سعید غدیر نیز از ساعت ۱۰:۳۰ مراسم جشنی در حرم مطهر، با قرائت خطبه غدیریه توسط حجت الاسلام بیات و مداحی علی رئوفی برگزار می‌شود که این مراسم از شبکه دو سیما به صورت زنده پخش می‌شود.

کد مطلب 5540947

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