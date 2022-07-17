پرچم متبرک عتبه علوی بر فراز گنبد حرم حضرت معصومه(س) برافراشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شب عید سعید غدیر خم و پس از اقامه نماز مغرب و عشا، دو پرچم اهدایی آستان مقدس علوی به حرم حضرت فاطمه معصومه (س) برفراز گنبد حرم بانوی کرامت و همچنین در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر به اهتزاز درآمد.
مراسم جشن عید سعید غدیر خم نیز در حرم بانوی کرامت با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مؤمنی و مداحی سید رضا تحویلدار برگزار شد که این مراسم از شبکه استانی نور نیز به صورت زنده پخش شد.
دستههای شادی نیز با حضور زائران و مجاورانی که شاخههای گل در دست داشتند از نقاط مختلف شهر مقدس قم به سمت حرم مطهر کریمه اهل بیت (س) حرکت کردند و در شب عید سعید غدیر، ولایت امیرالمومنین (ع) را جشن گرفتند.
در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) نیز ایستگاههای صلواتی برپا شده بود و با شربت و شیرینی از زائران پذیرایی میشد و در میدان آستانه نیز مراسم نورافشانی برگزار شد.
صبح روز دوشنبه ۲۷ تیرماه روز عید سعید غدیر نیز از ساعت ۱۰:۳۰ مراسم جشنی در حرم مطهر، با قرائت خطبه غدیریه توسط حجت الاسلام بیات و مداحی علی رئوفی برگزار میشود که این مراسم از شبکه دو سیما به صورت زنده پخش میشود.
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