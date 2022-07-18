به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، برنامه «به خانه برمی گردیم» و «رنگین کمان» دو برنامه گروه خانواده و کودک شبکه پنج سیما، در روز ۱۸ ذی الحجه مصادف با عید سعید غدیر خم ویژه این مناسبت از ساعت ۱۶:۲۰ دقیقه از قاب شبکه پنج سیما تماشایی می شود.

ویژه برنامه «به خانه بر می گردیم» روز دوشنبه ۲۷ تیر با بخش های شاد و جذاب مهمان خانه مخاطبان می شود.

استفان فریدریش شفر آلمانی تازه مسلمان شده یکی از مهمانان ویژه این برنامه است که از سال ۱۹۹۹ به دین اسلام گرویده و از سال ۲۰۰۲ نیز مذهب تشیع را برای خود برگزیده است. شفر در این ویژه برنامه پیرامون انتخاب دین مبین اسلام و تشیع گفتگو خواهد کرد و مرشد محسن میرزا علی درباره واقعه غدیر خم نقالی خواهد کرد.

ویژه برنامه شاد و مفرح «به خانه بر می گردیم» با دعوت از دو خواننده محسن توسلی و پرویز طاهری با اجرای قطعات شاد لحظات مفرحی را برای مخاطبان رقم خواهند زد. بخش هنری و آشپزی این ویژه برنامه، مناسب عید غدیر خم طراحی شده است.

برنامه عصرگاهی «به خانه برمی گردیم» کاری از گروه کودک و خانواده شبکه پنج سیماست که به تهیه کنندگی مشترک زهرا خردمند و میثم ماه انباری از شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت ۱۶:۲۰ تقدیم نگاه مخاطبان می‌شود.

برنامه رنگین کمان نیز با حضور در مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر روز دوشنبه ۲۷ تیر در خیابان ولی عصر (عج) تقاطع فتحی شقاقی برای مهمانان این ضیافت و مخاطبان در منزل برنامه اجرا می کنند.

خاله قاصدک، عروسک ها و داییبا حضور در استیج برنامه رنگین کمان لحظات شاد و مفرحی را نیز برای کودکان تدارک دیده اند. این برنامه به تهیه کنندگی فاطمه شیرازی مقدم همچنین در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه حوالی ساعت ۱۵ از قاب شبکه پنج تماشایی می شود.