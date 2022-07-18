واکنش بازیکن تیم ملی ایران به جدایی از فاینورد/ انتظارم بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانبخش وینگر ایرانی تیم ملی فوتبال ایران، بعد از جدایی از تیم برایتون انگلیس راهی فاینورد هلند شد. جهانبخش سال گذشته نتوانست آنطور که باید در فاینورد عملکرد خوبی داشته باشد و همین مسئله باعث افزایش انتقادات از او شد.

این بازیکن در تازه‌ترین گفتگوی خود تاکید کرد که از حضور در فاینورد خوشحال و راضی است ولی باید برای فصل آینده تلاش بیشتری انجام بدهد.

جهانبخش گفت: از خودم بیشتر از آنچه که سال گذشته انجام دادم انتظار دارم. بازی‌های خوبی هم وجود داشت اما بازگشت من باید بهتر باشد. هدفم این است که فصل بهتری داشته باشم، گل‌های بیشتری بزنم و پاس گل‌های بیشتری بدهم. سال گذشته موفق نشدم، اما سخت کار می‌کنم تا اکنون به آن دست یابم.

بازیکن ایرانی فاینورد درباره فشارهایی که بابت انتقادات از عملکردش به وی وارد شده است، تاکید کرد: من تجربه کافی برای کنترل فشار را دارم. با این حال، در سال‌های اخیر مسابقات زیادی را از دست داده‌ام. برای من خوب بود که بتوانم اینجا هر سه روز یک بار بازی کنم، اما عملکردم باید بهتر می‌شد. مرحله اول آماده سازی تمام شده است و تمام تلاشم را می‌کنم تا برای تیم مهم‌تر باشم.

جهانبخش همچنین با اشاره به فینالیست شدن فاینورد در فصل گذشته مسابقات لیگ کنفرانس اروپا، یادآور شد: من بازیکن تیم هستم. تیم در اولویت است. سال گذشته ما خیلی خوب کار کردیم. البته به عنوان یک بازیکن شما می‌خواهید در هر مسابقه بازی کنید، اما مهم‌تر این بود که بازی‌هایمان را ببریم و به فینال برسیم. اگر بازی نمی‌کنید، باید به دیگران کمک کنید تا برای بازی‌ها آماده شوند.

«آیا ترجیح نمی‌دهی برای بازی کردن بیشتر به تیم دیگری بروی؟» جهانبخش در پاسخ به این سئوال RTV Rijnmond گفت: در فاینورد واقعاً احساس خوبی دارم. هواداران اینجا بهترین‌های هلند هستند و کویپ البته زیباترین ورزشگاه است. برای من همیشه فقط یک انتخاب وجود داشت و آن فاینورد بود. می دانم که مردم از من انتظار دارند که اکنون بازی کنم. من سعی می‌کنم این کار را انجام دهم.

وی با اشاره به علاقه مردم ایران به باشگاه فاینورد گفت: وقتی به اینجا آمدم، پیام‌های زیادی دریافت کردم که انتخاب خوبی کرده‌ام. مردم ایران ما را دنبال و هر بازی را تماشا می‌کنند. این موضوع خوشحال کننده است. این احساس را دارم که نه تنها اینجا، بلکه آنجا هم مردم طرفدار واقعی فاینورد هستند. همچنین برای آنها مهم است که من در اینجا عملکرد خوبی داشته باشم.

بازیکن تیم ملی ایران و تیم فاینورد هلند در پایان درباره گفتگویش با هواداران و حتی کودکان اظهار کرد: خوب است که با مردم در مورد فوتبال، در مورد فاینورد، در مورد چند سال اخیرم و در مورد انتظارات آنها از من و تیم برای فصل جدید صحبت کنم. همچنین با کودکان. وقتی کوچک بودم، رویای من این بود که فوتبالیست شوم. من دقیقاً می دانم که در ذهن آنها چه می‌گذرد و می‌خواهم به همه سؤالات آنها پاسخ دهم. برای بچه‌ها مهم است که در مسیر درست قرار بگیرند. به عنوان یک فوتبالیست باید به همه کمک کنید تا بهتر شوند.