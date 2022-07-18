«غدیر خم» اثبات شایسته سالاری دینی در مکتب امامت و ولایت است

حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تبریک عید بزرگ امامت و ولایت، عید غدیر خم، ولایت را رکن مهم و اساسی در دین اسلام و وحدت و یکپارچگی امت مسلمان عنوان و اظهار کرد: اهمیت روز عید غدیر به این دلیل است که اثبات ولایت و امامت علی (ع) در این روز اتفاق افتاده که به واسطه آن، روز اکمال دین و رضایت پروردگار محسوب می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، مسئله غدیر را پایه مستحکم حکومت اسلامی در جهان دانست و خاطر نشان کرد: غدیر حقیقتی است که از ابتدای خلقت انسان وجود داشته است ولی در هر مقطعی بنا به ظرفیت آن دوره ظاهر شده است و هم اکنون نیز تمام حقیقت غدیر ظاهر نشده است و تنها با ظهور بقیه الله است که این امر به کمال می‌رسد.

حجت‌الاسلام جعفرزاده، ولایت و رهبری را از مهم‌ترین و سرنوشت سازترین مسائل تاریخ اسلام برشمرد و خاطر نشان کرد: به همان اندازه که در تفکر دینی وجود ولی الله و حجت الله در زمین و میان توده مردم به‌عنوان رهبر دینی و الهی ضرورت دارد، پذیرش ولایت ولی و رهبری دینی توسط مردم نیز ضروری و اجتناب ‏ناپذیر است.

ولایت رکن اساسی برای پایداری حکومت اسلامی

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل، در ادامه ولایت را رکن اساسی برای پایداری حکومت اسلامی عنوان کرد و افزود: ولایت فقیه، در طول ولایت خدا و ولایت معصومین علیهم السلام است و بنابر ادله شرعیه، ولی فقیه نیز چون معصومین (ع)، وظیفه اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه اسلام را دارد و اختیاراتش، بسان اختیارات امامان معصوم (ع) است، در نتیجه ولایت او چون ولایت ائمه، ولایتی است الهی که مورد تأیید خداوند متعال است لذا حکومتی که به واسطه او اداره می‌شود نیز الهی است.

حجت‌الاسلام جعفرزاده، در بخش دیگری از سخنانش به نقش ولایت فقیه در دوران غیبت اشاره کرد و افزود: ولی فقیه، رهبر جامعه اسلامی در عصر غیبت و دارنده مقام فتوا، قضاوت و حکومت است و بدون او جامعه دچار حاکمان غاصب و جائر و عدم رعایت موازین دینی می‌شود.

وی به اهمیت اتحاد و یکپارچگی در بین امت اسلامی و مذاهب شیعه و سنی اشاره کرد و افزود: وحدت مطلوب و حقیقی، هم در عرصه سیاسی، اجتماعی و هم در زمینه‌های فکری و مذهبی پدیدار می‌شود که در این میان وحدتی ماندگار است که بر پایه تقریب بین باورهای انواع مذاهب استوار باشد و این امر باعث استحکام و تداوم، پایه‌های حکومت اسلامی در جهان می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل غدیر را نماد اتحاد مسلمین عنوان کرد و گفت: انتصاب حضرت علی (ع) به مقام ولایت در غدیر خم، از موضوعات مهم تاریخ اسلام است که مسئله‌ای مهم‌تر و با اهمیت تر از این واقعه وجود ندارد، این واقعه بیانگر بقای رسالت پیامبر اکرم (ص) و دوام دوره الهی آن حضرت در تجلی گاه وجود مبارک علی (ع) و نماد اتحاد امت و نشان پیوند رسالت و امامت است.

اطاعت از ولایت فقیه عامل اتحاد و متضمن پیشرفت همه جانبه کشور

عضو شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل، به مهم‌ترین وظیفه و نقش مردم در دفاع از ولایت فقیه اشاره کرد و افزود: التزام و پیروی از قانون اساسی به‌عنوان یک پیمان و تعهد عمومی، مهم‌ترین وظیفه‌ای است که مردم در برابر حاکم اسلامی بر عهده دارند و در این میان اطاعت از ولی امر مسلمین عامل اتحاد و متضمن پیشرفت همه جانبه کشور خواهد بود و این امر باعث استحکام و تداوم، پایه‌های حکومت اسلامی در جهان می‌شود.

حجت‌الاسلام جعفرزاده در تشریح برنامه‌های عید غدیر خم به اجرای ۵ هزار نفر روز تبلیغ دینی به مناسبت گرامیداشت دهه امامت و ولایت در اردبیل اشاره کرد و گفت: تبیین واقعه غدیر و اهمیت مسئله ولایت در اولویت برنامه‌های فرهنگی است و ۵۰۰ نفر از روحانیون و مبلغات اعزامی در مدت ۱۰ روز در مجالس سخنرانی و جلسات پرسش و پاسخ به سوالات و شبهات دینی، این امر را مدنظر قرار داده و در بصیرت افزایی مخاطبین و بویژه جوانان تلاش می‌کنند همچنین توزیع غذای گرم بین خانواده‌های بی بضاعت توسط هیئت‌های مذهبی و نیز راه اندازی کاروان خودرویی و پیاده روی با عنوان «حیدریون» از دیگر برنامه‌های عید غدیر خم در مناطق مختلف استان اردبیل است.