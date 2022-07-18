غدیر جهاد تبیین علوی برای شناخت راه صحیح و اسلام ناب محمدی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح دوشنبه در مراسم عید غدیر در مصلی بوشهر با تبریک عید سعید غدیر اظهار داشت: برگزاری این برنامه‌ها در تبیین و انتقال فرهنگ غدیر نقش بسیار مهمی دارد.

وی اضافه کرد: در اسلام اعیاد متعددی مثل عید سعید فطر، عید سعید قربان، عید مبعث، عید نیمه شعبان و حتی روز جمعه که عید است را داریم ولی همه این اعیاد یک طرف و گفته شده عید غدیر یک طرف دیگر است و نام این عید عیدالله الاکبر یعنی عید بزرگ خدا است.

امام جمعه بوشهر بیان کرد: پیامبر اسلامی (ص) در حج‌الوداع در پایان مراسم حج یک تدبیری از ناحیه خداوند کردند که تاریخ اسلام را بعد از آن نشان دادند که باید در چه طریقی حرکت کند و آن بحث ولایت و رهبری امیر مؤمنان حضرت علی بود.

آیت‌الله صفایی بوشهری تاکید کرد: آن اعیاد اعیادی هستند که در زمان خودشان ارزش دارند ولی عید غدیر عید کل تاریخ است و به همین خاطر عیدالله الاکبر است.

وی با بیان اینکه عید غدیر نماد نمایش اسلام راستین و تبیین صراط مستقیم است، افزود: این عید نماد شناخت صراط صحیح است و به همین خاطر عیدالله الاکبر است و روزی است که همه مؤمنان در این روز به نعمات خداوند متنعم هستند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: عید غدیر یک عید اسلامی است که خداوند به پیامبر (ص) فرمود چیزی که به تو ابلاغ شده را بیان کن و پیامبر (ص) هم ولایت حضرت علی (ع) را اعلام کردند.

وی خاطرنشان کرد: غدیر روزی است که انسان از خداوند تشکر می‌کند و حمد خداوند را می‌کند. عید غدیر عید نشاط و عید کمال است و به معنای دقیق جهاد تبیینی است که پیامبر انجام داد.

آیت‌الله صفایی بوشهری تصریح کرد: عید سعید غدیر خم جهاد تبیین علوی برای شناخت راه صحیح و اسلام ناب محمدی است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران از تجلیات عید غدیر و ولایت امیرالمومنین علی (ع) است اظهار داشت: امام خمینی (ره) آن ولایت علوی را در ایران ایجاد کرد و اکنون رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه دهنده همان راه امام راحل و راه علی ابن ابی طالب (ع) است.

امام جمعه بوشهر بیان کرد: دشمنانی که مقابل حضرت علی (ع) قرار گرفتند اکنون مقابل ایران هم قرار گرفته‌اند. اخیراً رئیس جمهور آمریکا به منطقه آمد و برای ایران هراسی اقدام کردند ولی فوری شکست خود را اعلام کردند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تصریح کرد: راه و یاد حضرت علی (ع) مانا و شکست ناپذیر است و این انقلاب هم همین‌گونه است.