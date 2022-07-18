ارتش روسیه انهدام موشک های دوربرد اوکراین را در اولویت قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بنا به دستور وزیر دفاع روسیه، ارتش این کشور انهدام موشکهای دوربرد اوکراین را در اولویت خود قرار میدهد.
«سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه امروز دوشنبه به ارتش این کشور دستور داده است که انهدام موشکهای دوربرد و تسلیحات توپخانه اوکراین را در اولویت قرار دهد.
در همین راستا وزیر دفاع روسیه روز شنبه در جریان بازدید از نیروهای ارتش این کشور که در جنگ اوکراین فعال هستند، گفت: یگانهای ارتش باید فعالیتها و عملیاتهای خود را افزایش دهند تا حملات ارتش اوکراین علیه غیرنظامیان (مناطق تحت کنترل روسیه) متوقف شود.
همچنین ریاست وزارت دفاع روسیه به منظور جلوگیری و حذف احتمال حملات راکتی و توپخانه ای سنگین رژیم کییف علیه غیرنظامیان و زیرساختهای منطقه دونباس و دیگر مناطق، دستوراتی را برای تقویت و افزایش اقدامات و عملیاتهای تهاجمی یگانها و گروههای فعال در حوزههای عملیاتی صادر کرده است.
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