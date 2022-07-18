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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۲۹

بنا به دستور سرگئی شویگو؛

ارتش روسیه انهدام موشک های دوربرد اوکراین را در اولویت قرار داد

ارتش روسیه انهدام موشک های دوربرد اوکراین را در اولویت قرار داد

ارتش روسیه در نبرد با اوکراین دستورالعمل های جدیدی را در اولویت خود قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بنا به دستور وزیر دفاع روسیه، ارتش این کشور انهدام موشک‌های دوربرد اوکراین را در اولویت خود قرار می‌دهد.

«سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه امروز دوشنبه به ارتش این کشور دستور داده است که انهدام موشک‌های دوربرد و تسلیحات توپخانه اوکراین را در اولویت قرار دهد.

در همین راستا وزیر دفاع روسیه روز شنبه در جریان بازدید از نیروهای ارتش این کشور که در جنگ اوکراین فعال هستند، گفت: یگان‌های ارتش باید فعالیت‌ها و عملیات‌های خود را افزایش دهند تا حملات ارتش اوکراین علیه غیرنظامیان (مناطق تحت کنترل روسیه) متوقف شود.

همچنین ریاست وزارت دفاع روسیه به منظور جلوگیری و حذف احتمال حملات راکتی و توپخانه ای سنگین رژیم کی‌یف علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های منطقه دونباس و دیگر مناطق، دستوراتی را برای تقویت و افزایش اقدامات و عملیات‌های تهاجمی یگان‌ها و گروه‌های فعال در حوزه‌های عملیاتی صادر کرده است.

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کد مطلب 5541135

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    نظرات

    • ع ا ز CA ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      3 7
      پاسخ
      درود بر وزیر دفاع روسیه آرتش روسیه باید تا آنجا پیش بروند که اوکراین خلع کامل سلاح بشود مسلح بودن اوکراین یک خطر جدی برای روسیه است .
      • معت US ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
        4 1
        بیا پایین سرمون درد گرفت
    • ناشناس IR ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      11 6
      پاسخ
      روسیه در این جنگ شکست میخورد
    • جواد IR ۲۲:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      4 1
      پاسخ
      والا به ادعای خودشان قدرت دوم جهان هستند زیر جنگ با کشور اکراین زایدن

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