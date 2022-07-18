۴۰نفراز طلاب توسط آیت الله نوری همدانی ملبس به لباس روحانیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ملبس شدن تعداد ۴۰ نفر از طلاب حوزه علمیه قم صبح دوشنبه همزمان با روز عید سعید غدیر خم در دفتر آیت الله نوری همدانی در قم برگزار شد.

این مرجع تقلید در این مراسم معنوی برای طلاب جوانی که به تازگی ملبس شدند دعای خیر کرده تا در مسیر سربازی امام زمان (عج) و تبلیغ دین اسلام ثابت قدم باشند.

آیت الله نوری همدانی اظهار داشت: سربازی امام زمان (عج) افتخار بزرگی است و امیدواریم به برکت روز عید غدیر و روز ولایت امیرالمومنین (ع) در مسیر تبلیغ دین اسلام قدم برداریم.

مرجع عالیقدر جهان تشیع عید غدیر خم را فرصت مناسبی برای معرفی اسلام ناب دانست و گفت: بزرگ‌ترین حق کشی تاریخ بشر انکار غدیر است و لطمات جبران ناپذیری را بر پیکره اسلام وارد کرد و موجب شد عده‌ای از نعمت ولایت معصوم (علیه السلام) محروم شوند که تبعات آن تا روز قیامت باقی می‌ماند و این مسئله بزرگ‌ترین حق کشی در تاریخ است.



آیت الله نوری همدانی در ادامه به تبین جایگاه امامت و اهمیت واقعه غدیر خم پرداخت و خاطر نشان کرد: غدیر پاسخ عقلی به مباحث توحیدی است و امامت بخش اصلی اعتقاد به توحید است و جامعه بدون امامت و ولایت نابود شدنی است. عید غدیر عیدی تاریخی و سرنوشت ساز تا روز قیامت به شمار می‌آید. امامت و غدیر یک موضوع مهم توحیدی است.



وی با اشاره به ضرورت شناخت جایگاه برجسته و ممتاز امیرمؤمنان علیه السلام افزود: امام علی علیه السلام تکمیل‌کننده نبوت و هدایت انسان‌ها بودند، بنابراین شناخت این خیمه گاه و ستون اصلی دین، جزو ضروریات است. باید مواظب غدیر باشیم تا همانند زمان‌های گذشته در شناخت و معرفی آن انحراف ایجاد نکنند، زیرا غدیر موضوع اصلی شیعه است.



آیت الله نوری همدانی دستاوردهای غدیر را یکی از وظایف مهم دانستند و بیان کرد: اگر مردم ولایتمدار و متدین به غدیر اهمیت بیشتری بدهند و غدیر هم مانند عاشورا فراگیر و همگانی شود، قطعاً مساله غدیر در وضعیت بهتری قرار خواهد گرفت.



وی وضعیت امروز جهان را بسیارحساس دانسته و خطاب به طلاب گفت: امروز دشمنان اسلام با تمام قوا مشغول فعالیت علیه این انقلاب هستند و می‌خواهند به هر قیمتی ایران را تحت فشار قرار دهند، اما باید توجه داشت وظیفه حوزه‌های علمیه و ما طلبه‌ها بسیار سنگین است و بنده همانند گذشته تاکید به حفظ انقلاب دارم و باید ثمرات و خدمات انقلاب بیان شود و دستاوردهای انقلاب که بسیار هم بود حفظ شود و در کنار آن باید آسیب‌ها را شناسایی کنیم و بیان نمایم و به مسئولان تذکر دهیم و توجه کنیم.



این مرجع تقلید در ادامه گفت: شکی نداریم علما بزرگ ما همه در طول تاریخ نسبت به سیاست اسلامی توجه داشته اند منتهی به اشکال مختلف و با در نظر گرفتن شرایط زمان خود یک وقت مثل حاج شیخ مؤسس حوزه رحمت الله علیه با یک درایت و پختگی با رضاخان مواجه می‌شود و حوزه را حفظ می‌کند که ثمره حوزه او امام شد و یک وقت مثل استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله العظمی آقای بروجردی عمل می‌کند که در مواقع خاص آن چنان تذکر می‌دهد و موضع گیری می‌کند که حکومت پهلوی مجبور می‌شود از بعضی از اقدامات صرف نظر کند و یک وقت هم مثل امام راحل رحمت الله علیه که توانست تحولی عظیم ایجاد نماید و عزت و خودباوری را به مردم برگرداند. و ابرقدرتها را بعنوان استکبار معرفی کند مستضعفان را متشکل سازد و تا به امروز هم رهبرمعظم همین اصل را دنبال می‌کنند این در حالی است که همه این بزرگان به وظیفه خودعمل کرده اند منتهی با اشکال مختلف و مطابق با مقتضای زمان خود.



آیت الله نوری همدانی در ادامه افزود: امیرمومنان حضرت امیر علیه السلام مردم را ستون دین معرفی کردند و حضرت امام سجاد علیه السلام اشرف عبادات را خدمت به مردم دانستند، از این رو باید قدر و منزلت این مردمی که تمام وجود خود را وقف این نظام و انقلاب کرده اند را دانست و به اینها خدمت کرد و آقایان این جمله امام را که فرمود: مردم ولی نعمت ما هستند که این حرف بر گرفته از فرهنگ اهلبیت علیهم السلام در خدمت به مردم است را تابلو کنند و در مقابل دیده گان خودشان بگذارند.



در ابتدای این مراسم نیز مداحان اهل بیت (ع) در وصف مولی متقیان امیر المومنین (ع) مدیحه سرایی و سخنرانان نیز به ایراد سخن پرداختند.

در این مراسم معنوی برخی طلاب با خانواده‌های خود حضور یافتند و این روز برایشان در دوران تحصیل علوم حوزوی یادگار خواهند ماند.

طلبه‌های جوان پس از گذراندن دورس مقدماتی حوزه علمیه قم می‌توانند به لباس روحانیت ملبس شوند.