شهادت یک کودک یمنی در الحدیده بر اثر انفجار مین متجاوزان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، بر اثر انفجار مین به جا مانده از متجاوزان و مزدوران ائتلاف سعودی در منطقه «عزلة الجربة» در شهرستان «الدریهمی» استان الحدیده در غرب یمن، یک کودک به شهادت رسید.

شهادت این کودک یمنی در حالی است که مقامات صنعا درباره شکننده بودن آتش بس اعلام شده از سوی سازمان ملل به علت نقض مکرر آن توسط ائتلاف متجاوز سعودی هشدار می‌دهند و موافقت با تمدید آن را منوط به توقف تجاوز و لغو کامل محاصره علیه مردم یمن و خروج کامل متجاوزان از این کشور می‌دانند.

«عبدالإله حجر» مشاور رئیس شورای عالی سیاسی یمن در این خصوص گفت: ما آتش بس را با هدف تلاش کاهش مشکلات انسانی ناشی از محاصره، بستن فرودگاه صنعا و راهزنی ائتلاف متجاوز علیه کشتی‌های حامل نفت پذیرفتیم.

حجر تصریح کرد: تجاوز علیه یمن بر اساس بهانه‌ای دروغین شکل گرفت و بزرگترین نشانه این دروغ، کناره گیری «عبد ربه منصور هادی» از قدرت بود که جنگ به خاطر حفظ آن شکل گرفت.

ائتلاف متجاوز سعودی با حمایت آمریکا و غرب و اخیراً رژیم صهیونیستی تجاوز وحشیانه ای را از سال ۲۰۱۵ علیه ملت مظلوم و بی دفاع یمن آغاز کرد ولی تا کنون نتوانسته است هیچیک از اهداف خود را محقق سازد.