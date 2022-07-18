عید غدیر نتیجه و ثمره زحمات تمامی انبیای الهی است

حجت الاسلام و المسلمین حبیب الله فرحزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک عید سعید غدیر خم اظهار داشت: پیامبر اسلام فرمودند من در میان امت خود قرآن و اهل بیت (ع) را به امانت و یادگار گذاشته‌ام و این بدان معنا است کسانی که ولایت را در زندگی خود کنار گذاشتند و فقط به قرآن تمسک پیدا کردند و کسانی که میگویند قرآن برای ما کافیست حرف ظالمانه‌ای بیان می‌کنند.

رئیس ستاد مردمی عید غدیر افزود: قرآن نیازمند مفسر دارد و مفسران حقیقی قرآن کریم اهل بیت عصمت و طهارت (ع) هستند.

فرحزاد ابراز داشت: بدون محبت و ولایت امیرالمومنین (ع) زمینه برای سعادت اخروی انسان و تکامل دین فراهم نیست و خداوند در قرآن کریم نیز اطاعت از اهل بیت (ع) را همانند اطاعت از خداوند واجب کرده است.

روزی با عظمت تر از عید غدیر خم در عالم هستی خلق نشده است

رئیس ستاد مردمی عید غدیر با بیان اینکه روزی با عظمت تر از عید غدیر خم در عالم هستی خلق نشده است افزود: عید غدیر در حقیقت نتیجه و ثمره زحمات تمامی انبیای الهی است.

وی با اشاره به برخی از اعمال عید سعید غدیر خم ابراز داشت: اطعام دهی در روز عید غدیر از جمله اعمالی است که در روایت بر آن تاکید شده است و رسم و رسومات مرتبط به عید سعید غدیر خم که در روایات سفارش شده می‌بایست در جامعه اسلامی نهادینه و فرهنگ سازی شود.

استاد حوزه علمیه قم همچنین ابراز داشت: دستگیری از نیازمندان، هدیه دادن، بیعت نمودن با امام زمان (عج)، دیدار با سادات، صله ارحام، انفاق کردن، خواندن عقد اخوت و ادای قرض مقروضین از جمله اعمال سفارش شده در روز عید سعید غدیر خم است.