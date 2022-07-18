کرملین: دلار از تبادلات تجاری ایران و روسیه حذف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بنا به آنچه سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفته احتمالاً در آینده نزدیک دلار نقشی در مبادلات تجاری میان مسکو و تهران نخواهد داشت.

«دیمیتری پسکوف» امروز دوشنبه با اشاره به سفر فردای «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه به تهران گفت که مسکو و تهران دوستان و شرکای قابل اعتمادی هستند.

سخنگوی کرملین همچنین تاکید کرد که ایران و روسیه به تدریج استفاده از دلار آمریکا برای ارزیابی دامنه تجارت دوجانبه خود را کنار خواهند گذاشت.

پسکوف در ادامه افزود: همه می دانیم که روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور در سال گذشته از چهار میلیارد دلار آمریکا فراتر رفته است. اگرچه احتمالاً محاسبه آن به دلار اشتباه باشد و با گذشت زمان و احتمالاً با توسعه همکاری خود در بخش مالی بانکی از این روند فاصله خواهیم گرفت.

این مقام روس با مثبت ارزیابی کردن روند تجاری میان دو کشور یادآور شد که خالص تجارت میان روسیه و ایران در چند ماه گذشته ۳۱ درصد رشد داشته است. به گفته پسکوف روسیه و جمهوری اسلامی از این فرصت برخوردارند که با همکاری در جهت کاهش اثر تحریم ها گام بردارند.

پسکوف همچنین ابراز امیدواری کرد که توافقنامه همکاری میان ایران و روسیه به زودی پس از تصویب برخی اصلاحات به امضا برسد.

رئیس جمهور روسیه فردا سه شنبه راهی جمهوری اسلامی ایران می شود.