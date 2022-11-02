به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز چهارشنبه به گزارش بی اساس روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال مبنی بر اینکه عربستان سعودی اطلاعاتی را با آمریکا به اشتراک گذاشته که حاکی از حمله قریب‌ الوقوع ایران به اهدافی در داخل عربستان است، واکنش نشان داد.

به گزارش این رسانه، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص گفت: نمی‌ دانم این گمانه‌ زنی‌ ها از کجا نشأت گرفته است. مسکو هیچ اطلاعاتی درباره حمله احتمالی ایران به عربستان سعودی و سایر کشورها ندارد.

«دیمیتری پسکوف» دراین خصوص اضافه کرد: ما اصلاً چنین اطلاعاتی نداریم، و نمی‌ دانیم این گمانه‌ زنی‌ ها از کجا آمده اند.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در ادامه هذیان گویی خود ادعا کرد که عربستان و آمریکا در پی این تهدید در حالت آماده باش قرار گرفته اند.

«ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز پیشتر در واکنش به این ادعای روزنامه وال استریت ژورنال و پاسخ به اینکه آیا به اتباع آمریکایی درباره این تهدید اطلاع داده شده است، گفت: من از هیچ هشدار کنسولی اطلاع ندارم.

این در حالی است که روابط واشنگتن و ریاض طی هفته‌ های گذشته و در پی تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت رو به سردی گراییده است.

گفتنی است که گروه اوپک پلاس در ماه اکتبر با کاهش شدید تولید نفت موافقت کرد و با این کار، باعث کاهش عرضه در بازاری شد که اساساً از کمبود عرضه رنج می‌برد. این روند، یکی از بزرگترین درگیری‌های تولید کنندگان نفت با غرب را به وجود آورد، زیرا به نظر دولت آمریکا این تصمیم ناگهانی اوپک پلاس کوته بینانه بود.