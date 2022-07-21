  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۳۰ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۳۸

در تازه ترین اظها نظر؛

سخنگوی کرملین: امکان مذاکره با اوکراین همچنان وجود دارد

سخنگوی کرملین: امکان مذاکره با اوکراین همچنان وجود دارد

«دیمیتری پسکوف» با اشاره به اینکه امکان مذاکره با اوکراین همچنان وجود دارد، تأکید کرد که رئیس جمهور و وزیر خارجه روسیه درباره بسته شدن درهای مذاکرات با کی یف چیزی نگفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین با بیان اینکه همچنان امکان گفتگو بین مسکو و کی یف وجود دارد، تأکید کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور و «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه درباره بستن درهای مذاکره با اوکراین صحبتی نکرده اند.

این در حالی است که لاوروف روز گذشته در مصاحبه با خبرنگاران دو رسانه روسی گفته بود که در شرایط کنونی، مذاکرات صلح روسیه و اوکراین بی معنی است.

وی خاطرنشان کرد که حتی اولین دور مذاکرات صلح بین دو طرف که در بلاروس برگزار شد، تمایل نداشتن طرف اوکراینی را برای بحث جدی درباره هر موضوعی آشکار کرد.

پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در جریان سفر اخیر خود به تهران گفت که مقامات کی یف از اجرای توافقات بین دو طرف خودداری کردند.

وی توضیح داد که نتیجه نهایی مذاکرات، به تمایل طرف‌های قرارداد برای تحقق توافقات حاصل شده بستگی دارد ولی مقامات کی یف چنین تمایلی ندارند.

کد مطلب 5543639

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها