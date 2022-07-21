سخنگوی کرملین: امکان مذاکره با اوکراین همچنان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین با بیان اینکه همچنان امکان گفتگو بین مسکو و کی یف وجود دارد، تأکید کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور و «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه درباره بستن درهای مذاکره با اوکراین صحبتی نکرده اند.

این در حالی است که لاوروف روز گذشته در مصاحبه با خبرنگاران دو رسانه روسی گفته بود که در شرایط کنونی، مذاکرات صلح روسیه و اوکراین بی معنی است.

وی خاطرنشان کرد که حتی اولین دور مذاکرات صلح بین دو طرف که در بلاروس برگزار شد، تمایل نداشتن طرف اوکراینی را برای بحث جدی درباره هر موضوعی آشکار کرد.

پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در جریان سفر اخیر خود به تهران گفت که مقامات کی یف از اجرای توافقات بین دو طرف خودداری کردند.

وی توضیح داد که نتیجه نهایی مذاکرات، به تمایل طرف‌های قرارداد برای تحقق توافقات حاصل شده بستگی دارد ولی مقامات کی یف چنین تمایلی ندارند.