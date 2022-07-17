به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دفتر ریاست جمهور ترکیه امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای از دیدار رئیس جمهور این کشور با همتای روسیه ای خود در تهران خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهور ترکیه در این خصوص آمده است: اردوغان (رئیس جمهور ترکیه) قرار است در سفر ۱۸ تا ۱۹ جولای (دوشنبه و سه شنبه، ۲۷ و ۲۸ تیر ماه) به ایران با پوتین (رئیس جمهور روسیه) به صورت دو جانبه گفتگو کند.

به گزارش اسپوتنیک، دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) نیز اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور روز ۱۹ جولای به تهران سفر خواهد کرد و در آنجا در یک نشست سه جانبه با حضور ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شرکت خواهد کرد.

همچنین، روزنامه دِیلی صباح در این خصوص نوشت: دفتر ریاست جمهوری ترکیه نیز امروز اعلام کرد که «رجب طیب اردوغان» برای یک سفر رسمی 2 روزه فردا دوشنبه به تهران سفر می‌ کند تا با سید ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود درباره مسائل دوجانبه و جهانی گفتگو کند.

در همین ارتباط، وزارت خارجه ترکیه دیروز شنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرده بود که مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه این کشور با حسین امیرعبداللهیان همتای ایرانی خود به صورت تلفنی گفتگو کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه ترکیه در این خصوص آمده بود: در این تماس مقدمات سفر مقامات عالی مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه به دعوت رسمی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و در رأس هیئتی بلند پایه از مقامات سیاسی و اقتصادی کشورش فردا دوشنبه وارد تهران خواهد شد.

مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهور ترکیه صبح روز سه شنبه و در مجموعه تاریخی- فرهنگی سعدآباد برگزار می‌ شود.

دیدار و گفتگو با رئیس جمهور کشورمان، برگزاری هفتمین نشست شورای عالی همکاری ایران و ترکیه و برگزاری نشست مطبوعاتی از برنامه های دیدار رسمی اردوغان از کشورمان خواهد بود.

انتظار می رود اردوغان در این سفر ضمن ملاقات با مقام‌ های ارشد ایران در زمینه همکاری‌ های دو جانبه و بررسی آخرین تحولات منطقه و جهان گفتگو کند.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین هم پیشتر اعلام کرده بود که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه قرار است در روزهای آتی به ایران سفر کند.