تصادفات امروز اصفهان ۲۲ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار داشت: حادثه واژگونی جیپ در ساعت ۱۱ و ۵۰ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه این حادثه در بویین میاندشت روستای ماهور اتفاق افتاده است، اضافه کرد: یک واحد اورژانس و یک واحد هلال‌احمر برای این حادثه اعزام شده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان استان اصفهان با اشاره به مصدومیت پنج مرد ۴۰ تا ۵۰ ساله در این حادثه گفت: این مصدومان به بیمارستان شهید رجایی داران منتقل شدند.

وی همچنین به حادثه ترافیکی برخورد پراید با پژو پارس اشاره کرد و ادامه داد: این حادثه ساعت ۱۲ و ۱۶ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

عابدی افزود: این حادثه در تیران تقاطع مهدی آباد اتفاق افتاد که ۲ کد اورژانس و ۲ کد هلال‌احمر برای این حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به مصدومیت ۱۰ نفر شامل ۶ خانم و چهار مرد در این حادثه تصریح کرد: مصدومان این حادثه به بیمارستان بهنیا تیران منتقل شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان همچنین به حادثه واژگونی سمند در اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: این حادثه ساعت ۸ و ۳۲ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه این حادثه در محور گلپایگان نرسیده به تیکن اتفاق افتاده است، اضافه کرد: این حادثه هفت مصدوم شامل یک مرد، چهار خانم و دو پسربچه داشت که به بیمارستان امام حسین گلپایگان منتقل شدند.

