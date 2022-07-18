واژگونی قایقی در پاکستان بیش از ۲۰ قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی واژگونی قایقی در رودخانه سند واقع در مرکز پاکستان بیش از ۲۰ تن جان خود را از دست دادند.

مقامات دولت پاکستان روز دوشنبه طی بیانیه‌ای اعلام کردند که پس از واژگونی یک قایق حامل بیش از ۱۰۰ سرنشین در رودخانه سند پاکستان، دست کم ۲۰ نفر کشته شدند. بنا به گفته مقامات پاکستان بیشترقربانیان زن بودند و تاکنون ۳۰ نفر از سرنشینان این قایق مفقود شدند.

در بیانیه دولت پاکستان آمده است: این قایق مملو از جمعیت در حال رفتن به یک مراسم عروسی بود که در رودخانه سند در ناحیه صدیق آباد واژگون شد.

همچنین بنا به اعلام مقامات دولتی پاکستان، نزدیک به ۹۰ نفر از سرنشینان این قایق توسط غواصان نجات داده شده اند و اکثر مسافران این قایق را زن و کودک تشکیل می‌دهند.

در بیانیه دولت پاکستان آمده است که همه سرنشینان این قایق اعضای یک قبیله بودند که در راه رفتن به یک عروسی خانوادگی در آن سوی رودخانه بودند.

یک مقام دولتی محلی به تلویزیون محلی «جئو نیوز» اعلام کرد که تاکنون ۲۰ جسد از قربانیان این حادثه شناسایی شده که اکثر قربانیان زن بودند. این مقام محلی پاکستان مفقود شدن ۳۰ نفر از سرنشینان این قایق را تأیید کرد.

بنا به بیانیه دولت پاکستان، نزدیک به ۳۵ غواص از یک سرویس امداد و نجات دولتی، در عملیات ویژه برای یافتن و نجات سرنشینان این قایق در محل حاضر هستند.