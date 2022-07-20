به گزارش خبرنگار مهر، ۳۰ تیر سالروز شهادت شهید خلبان عباس دوران در عملیات برونمرزی بغداد که با همراهی امیران خلبان منصور کاظمیان، ناصر باقری و محمود اسکندری انجام شد، بهعنوان روز ملی خلبانان ایرانی نامگذاری شده است.
به بهانه فرارسیدن اینمناسبت، کانون خلبانان ایرانی از همه خانوادههای شهدا، ایثارگران، جانبازان، رزمندگان و جاویدالاثران دوران دفاع مقدس دعوت کرده در مراسمی که برای گرامیداشت اینروز برگزار میشود، شرکت کنند.
برنامه مورد اشاره برگزاری سلسلهای از مسابقات ورزشی و رزمی است که فردا پنجشنبه ۳۰ تیر از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ در مجموعه فرهنگیورزشی کارگران شهید معتمدی برگزار میشود.
مراسم افتتاحیه اینمسابقات از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰ و برنامه اختتامیه نیز از ساعت ۱۹ تا ۱۹:۳۰ فردا در مجموعه ورزشی یادشده بهنشانی ضلع شمال شرقی ترمینال جنوب خیابان خزانه بخارایی شمالی روبروی درمانگاه ولیعصر برگزار میشود.
مسابقات ورزشی اینبرنامه هم در قالب لایتکنتاکت، سمیکنتاکت و لوکیک در اوزان مختلف در ۴ رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار میشوند.
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