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۲۹ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۰

فردا با برگزاری مسابقات ورزشی؛

یاد و خاطره شهدای نیروی هوایی گرامی داشته می‌شود

یاد و خاطره شهدای نیروی هوایی گرامی داشته می‌شود

همزمان با ۳۰ تیر روز ملی خلبانان، با برگزاری مسابقات ورزشی و رزمی، یاد و خاطره شهدای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گرامی داشته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ۳۰ تیر سالروز شهادت شهید خلبان عباس دوران در عملیات برون‌مرزی بغداد که با همراهی امیران خلبان منصور کاظمیان، ناصر باقری و محمود اسکندری انجام شد، به‌عنوان روز ملی خلبانان ایرانی نامگذاری شده است.

به بهانه فرارسیدن این‌مناسبت، کانون خلبانان ایرانی از همه خانواده‌های شهدا، ایثارگران، جانبازان، رزمندگان و جاویدالاثران دوران دفاع مقدس دعوت کرده در مراسمی که برای گرامیداشت این‌روز برگزار می‌شود، شرکت کنند.

برنامه مورد اشاره برگزاری سلسله‌ای از مسابقات ورزشی و رزمی است که فردا پنجشنبه ۳۰ تیر از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ در مجموعه فرهنگی‌ورزشی کارگران شهید معتمدی برگزار می‌شود.

مراسم افتتاحیه این‌مسابقات از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰ و برنامه اختتامیه نیز از ساعت ۱۹ تا ۱۹:۳۰ فردا در مجموعه ورزشی یادشده به‌نشانی ضلع شمال شرقی ترمینال جنوب خیابان خزانه بخارایی شمالی روبروی درمانگاه ولیعصر برگزار می‌شود.

مسابقات ورزشی این‌برنامه هم در قالب لایت‌کنتاکت، سمی‌کنتاکت و لوکیک در اوزان مختلف در ۴ رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار می‌شوند.

کد مطلب 5542672

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