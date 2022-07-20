قیمت گوشت قرمز امروز ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱/ ران گوسفندی ۱۸۹,۰۰۰ تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مشاهدات میدانی از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز چهارشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام می‌شود.

قیمت گوشت گوسفندی

نوع گوشت گوسفندی قیمت هر کیلوگرم راسته گوسفندی با استخوان ۱۸۳,۶۰۰ تومان ماهیچه گوسفندی ۲۰۵,۲۰۰ تومان ران گوسفندی ۱۸۹,۰۰۰ تومان سرسینه گوسفندی ۶۵,۰۰۰ تومان کف دست گوسفندی ۱۸۵,۰۰۰ تومان آبگوشتی ۱۱۴,۹۶۰ تومان خورشتی گوسفندی ۲۸۳,۵۰۰ تومان قلوه‌گاه گوسفندی ۱۳۹,۰۰۰ تومان سردست گوسفندی ۱۴۴,۰۰۰ تومان راسته مغز گوسفندی ۲۸۸,۰۰۰ تومان گردن گوسفندی ۱۵۲,۶۰۰ تومان شقه گوسفندی ۱۵۲,۰۰۰ تومان

قیمت گوشت گوساله