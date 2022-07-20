قیمت گوشت قرمز امروز ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱/ ران گوسفندی ۱۸۹,۰۰۰ تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مشاهدات میدانی از خردهفروشیهای سطح شهر تهران قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز چهارشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت گوشت گوسفندی
|نوع گوشت گوسفندی
|قیمت هر کیلوگرم
|راسته گوسفندی با استخوان
|۱۸۳,۶۰۰ تومان
|ماهیچه گوسفندی
|۲۰۵,۲۰۰ تومان
|ران گوسفندی
|۱۸۹,۰۰۰ تومان
|سرسینه گوسفندی
|۶۵,۰۰۰ تومان
|کف دست گوسفندی
|۱۸۵,۰۰۰ تومان
|آبگوشتی
|۱۱۴,۹۶۰ تومان
|خورشتی گوسفندی
|۲۸۳,۵۰۰ تومان
|قلوهگاه گوسفندی
|۱۳۹,۰۰۰ تومان
|سردست گوسفندی
|۱۴۴,۰۰۰ تومان
|راسته مغز گوسفندی
|۲۸۸,۰۰۰ تومان
|گردن گوسفندی
|۱۵۲,۶۰۰ تومان
|شقه گوسفندی
|۱۵۲,۰۰۰ تومان
قیمت گوشت گوساله
|نوع گوشت گوساله
|قیمت هر کیلوگرم
|ران گوساله
|۲۲۵,۵۰۰ تومان
|سردست گوساله پاک کرده
|۲۰۹,۰۰۰ تومان
|راسته پاک کرده گوساله
|۲۸۵,۰۰۰ تومان
|خورشتی گوساله
|۲۳۰,۵۰۰ تومان
|قلوه گاه گوساله
|۱۷۷,۰۰۰ تومان
|فیله گوساله
|۳۸۵,۰۰۰ تومان
|قلم گوساله
|۹,۹۰۰ تومان
|ماهیچه گوساله
|۲۲۶,۵۰۰ تومان
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