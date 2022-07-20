به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عملیات تست سرد مترو تهران – پرند صبح امروز چهارشنبه، بیست و نهم تیرماه با حضور علیرضا جعفری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید انجام گرفت.

علیرضا جعفری، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در حاشیه این عملیات با اشاره به آخرین وضعیت خط مترو تهران – پرند اظهار کرد: خوشحال و شاکریم که در این ایام مبارک شاهد اجرای تست سرد متروی تهران – پرند هستیم.

وی افزود: امیدواریم بعد از این تست و طی مراحل فنی که همکاران ما در مترو تهران و قرارگاه خاتم انجام می‌دهند، هرچه سریع‌تر بتوانیم وعده‌ای را که به مردم عزیزمان در شهر پرنده داده شده بود، محقق کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با توجه به اینکه مهمترین خدمات حمل و نقلی شهروندان ما در مجموعه پرند از طریق این ریل خواهد بود، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و وزارت راه و شهرسازی با مشارکت در انجام این پروژه با متروی تهران و با اجرای قرارگاه خاتم بخشی از هزینه‌های اجرای این خط را از طریق تهاتر عهده دار شدند.

جعفری افزود: در این زمینه یک همکاری خوب با استانداری و استاندار تهران در تعیین کاربری اراضی در پرند داشتیم و توافقاتی در این خصوص انجام گرفت. به این طریق میزان متراژ مورد نیاز زمین‌های داخل محدوده شهر پرند مشخص شد تا آن را به متروی تهران به عنوان تهاتر واگذار کنیم.

وی با اشاره به اینکه موضوع تغییر کاربری زمین در خصوص مترو تهران – پرند در قالب سقف ۷۰۰ میلیارد تومان انجام گرفت، اظهار کرد: امروز این بسته تهاتر در خدمت عزیزان در متروی تهران قرار داده شده است تا هزینه اجرای این طرح را که مورد نیاز است متقبل شوند.

جعفری ادامه داد: با توجه به اینکه در فضای مدیریت در بخش‌های مختلف نیاز به هم‌افزایی بین دستگاه‌ها وجود دارد، خوشحال هستیم که این اتفاق با همکاری وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران، این سطح خدمات و سرویس حمل و نقل عمومی که مورد نیاز شهروندان در پرند است، با سرعت طی می‌شود. امیدواریم با کاربرد فنی که در قرارگاه خاتم وجود دارد و همچنین ظرفیتی که امروز در بین نیروهای متخصص و جوان ایرانی خودمان دیده می‌شود، در بخش‌های مختلف شاهد توسعه این خدمات باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص زمان بهره‌برداری مترو تهران – پرند گفت: در حال حاضر می‌توانیم به شهروندان عزیزمان در پرند که سال‌هاست منتظر این خط هستند، وعده بدهیم که به امید خدا در دهه فجر شاهد بهره‌برداری یک خط از این مسیر باشیم.

وی ادامه داد: این خط مترو دو لاین است که یک لاین آن فعال می‌شود تا سرویس‌دهی و خدمات به شهروندان پرند شکل گیرد. بدون شک به تناسب افزایش تقاضا و استقبال شهروندان از این خط توسعه آن در دستور کار خواهد بود.

مدیرعامل شرکت عمران با اشاره به بودجه مورد نیاز این طرح برای اتمام گفت: این طرح اتصال تهران به پرند چون یک طرح سنواتی از قبل بوده، بخش اول آن در دوره مدیریت شهری قبل بود که افتتاح ایستگاه فرودگاه حضرت امام (ره) انجام گرفت.

وی افزود: ادامه مسیر که ۲۰ کیلومتر بود اعتبار آن اعلام شد اما با توجه به افزایش قیمتی که در پروژه‌ها داشتیم این بودجه هم بالطبع به‌روزرسانی شد. به همین خاطر در بخش فنی ۱,۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا این خط تکمیل شود و با خریداری تأسیسات و تجهیزات الکترونیکال مورد استفاده قرار گیرد.

جعفری در پایان گفت: با توجه به نیازی که در پرند برای خدمات دهی نیاز است، درخواست ما تسریع در اجرای این پروژه بوده و امیدواریم با روحیه جهادی و انقلابی که در همه مجموعه‌های مدیریتی کشور چه در دولت و مجلس و حتی مدیریت شهری وجود دارد که شاهد یک رویکرد انقلابی و جهادی هستیم، این هماهنگی و تعامل بین دستگاه‌ها باعث شود که سطح خدمات برای شهروندان افزایش پیدا کند.